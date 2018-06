La ciutat del Clownia més internacional espera l'arribada dels seus habitants

La ciutat llunyana del Clownia ja està preparada per construir, a partir d'avui i fins diumenge, un espai de projecció, reflexió i canvi. Sant Joan de les Abadesses acull el festival dels Txarango, un esdeveniment que neix entorn de la música, però que incorpora diverses disciplines amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la societat a través de la cultura.

L'edició d'enguany s'ha consolidat com una de les més internacionals, amb les actuacions com la dels australians The Cat Empire, amb la seva particular proposta de barreja entre el jazz i l'ska, els colombians Doctor Krapula, els holandesos Bazzookas, i fins i tot opcions menys conegudes com els alemanys Bukahara.

A més, el Clownia compta també en aquesta edició amb els seus creadors, Txarango, acompanyats d'alguns dels artistes més ben valorats del panorma nacional en llengua catalana, com Els Catarres, Roba Estesa, Auxili o l'excantant d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, que rodarà per la majoria dels festivals del territori amb el seu nou projecte en solitari, Amb l'esperança entre les dents.

Les actuacions dels caps de cartell es concentraran entre divendres i dissabte a l'escenari principal, mentre que la resta de grups tocaran repartits en els quatre escenaris.

Tot i que el festival va exhaurir les entrades ja fa dos mesos, aquells que se n'hagin quedat sense podran gaudir-ne igualment, amb les actuacions gratuïtes que s'oferiran durant els quatre dies a l'escenari de la plaça Major, com la dels lleidatans Koers, El Pot Petit o Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic.

A més, el Clownia ofereix una assortit d'activitats molt ampli durant tot el dia, ja que el model del festival va més enllà dels concerts. A partir de la música, i a través del teatre, el ball o la formació, el Clownia va néixer com un projecte dels Txarango per convertir-se en una petita ciutat amb valors de transformació social.

Per això, es va crear l'Espai Consciència, una zona del festival oberta els dies 29 i 30 i dedicada a la realització de 4 xerrades i 4 tallers per tractar els eixos ideològics del festival. El tema principal d'aquesta edició és «Ser iguals vol dir ser igual de diferents», una frase extreta de la cançó del grup garrotxí El tren del temps, i anirà dedicada a Guillem Agulló, el jove valencià assassinat per l'extrema dreta fa 25 anys.



Feminisme i futbol

Les xerrades tracten des del feminisme fins a la transformació de la societat mitjançant el futbol, que se centra en l'anàlisi del model del club alemany Sankt Pauli. També es parlarà sobre acció social a països en conflicte i sobre el feixisme.

Els tallers promouran una actitud activa del públic i se centraran en les injustícies de la producció tèxtil, dansa africana per a apreciar el propi cos, desconstrucció de l'amor romàntic i racisme.

Aquesta zona comptarà, a més, amb una fira d'entitats, una zona de descans i de bar, i propostes d'art en viu.

Les propostes aniran de la mà de diferents artistes que pinten amb tècniques diferents: Sara Reig, Elías Taño, Sara Gálvez i Toni Cuartero. Per finalitzar el festival, diumenge se celebrarà una paella solidària a favor de No Callarem.