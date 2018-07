El festival Clownia tanca amb èxit una nova edició

El festival dels Txarango, el Clownia, va tancar ahir amb èxit la seva cinquena edició. Amb les entrades exhaurides des de feia més de dos mesos, l'esdeveniment ha transformat Sant Joan de les Abadesses en la ciutat llunyana somiada pel grup garrotxí.

El cinquè aniversari del festival comptava amb el cartell «més internacional» de la vida del Clownia, amb propostes com els australians The Cat Empire o els colombians Doctor Krapula, a més de les actuacions dels grups més populars del panorama musical actual, com Els Catarres, Roba Estesa o Doctor Prats, a més dels mateixos Txarango.

Tot i l'extensa programació, els habitants del Clownia coincideixen a assenyalar que el valor afegit del festival va més enllà del cartell musical, i consideren que la màgia de l'esdeveniment és el seu caràcter familiar, l'entorn i la proposta d'activitats diversa, que impregna tot el poble.

La Núria Nogué va venir des del Vallès en la tercera edició del Clownia amb les seves filles petites, i aquest any ha tornat acompanyada d'un grup de 18 persones. «Em va agradar molt perquè està molt pensat perquè puguis estar amb nens i alhora passar-t'ho bé com a adult», explica. La Mon i la Laura, que han vingut a actuar amb el seu grup de batucada, coincideixen. «Està molt bé el format», reflexionen, «no es focalitza tot en la nit, i tens molta més riquesa d'activitats», afegeixen.



Circ i consciència

Les activitats diürnes atreuen milers de famílies al Clownia, transformant el festival en una ciutat intergeneracional amb molta vida. A més de concerts gratuïts a la plaça Major del poble, la programació també inclou teatre, circ i tallers, a més d'un espai de jocs dins el recinte del festival.

Un dels trets diferencials del Clownia és l'Espai Consciència, que ha congregat molt públic des de la primera xerrada. La temàtica d'aquest espai anava dedicada enguany al record dels 25 anys de l'assassinat del jove valencià Guillem Agulló a mans de l'extrema dreta. Amb l'objectiu de fomentar el pensament crític i la transformació social, han passat per aquest espai Jordi Borràs, Natza Farré, Oleguer Presas, Alguer Miquel, Elisabet Casanovas, Estel Solé, Amparo Sánchez, Marinah i Mònica Terribas, entre d'altres, per parlar sobre feminisme, futbol, feixisme o guerra.