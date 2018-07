El Golden Rock converteix Ullà en la capital gironina del punk rock

Ullà es va convertir dissabte en la capital del punk rock de les comarques gironines. El municipi va acollir el Golden Rock, el primer festival d'aquest estil al Baix Empordà. Organitzat per un grup de joves del poble en col·laboració amb l'Ajuntament, el festival ha comptat amb reconeguts caps de cartell, com el grup valencià Los de Marras o Josetxu Piperrak i The Riber Rock Band.

Els valencians, que tocaven per primera vegada a les comarques gironines en la seva carrera, van presentar el seu darrer treball, Reamanecer, però no van oblidar les cançons més mítiques com Revolviendo, Ruido, Sexo en la calle o Hoy, un tema que tanca el concert de la forma més optimista cantant a la bellesa de la senzillesa de la vida de la classe obrera.

Josetxu Piperrak va repassar el llegat musical del seu grup original, Piperrak, acompanyat ara d'una nova formació de músics de la Ribera, The Riber Rock Band, amb qui l'any passat van treure el primer EP. No van faltar les imprescindibles Gora Sartaguda, ¡basta Ya!, Kualkier día, o Mi primer amor. Acompanyant els caps de cartell, el festival va comptar també amb propostes locals.



Punk amb accent gironí

Quatre formacions gironines completaven el cartell del festival. La nit va començar amb les actuacions dels torroellencs Trastokaos, els Amics del Diner Negre, un grup d'Ullà, i Milicians, una banda garrotxina amb un directe molt potent.

Ja amb la llum del sol, la primera edició va acabar al so de La Polla Records amb el grup tribut de la Bisbal d'Empordà, Apollardaos.