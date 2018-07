L'IVA de les entrades de cinema baixarà des d'aquest dijous del 21% al 10%

L'IVA de les entrades de cinema baixa des d'aquest dijous del 21 al 10 per cent, després de la publicació al BOE dels Pressupostos Generals de l'Estat 2018, aprovats dijous passat i que contemplen aquesta reducció.

La Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) va manifestar la seva "satisfacció" després de conèixer-se l'aprovació dels comptes de 2018 i va celebrar "la tornada a la normalitat" de l'IVA aplicat a les sales de cinema, després de "més de cinc anys" en els quals, segons van assenyalar els exhibidors, els cinemes han fet "un esforç notable" perquè els espectadors no es veiessin afectats.

A més, segons van assenyalar fonts de FECE, a partir d'ara cadascun dels cinemes, de forma individual, haurà de decidir com repercutirà l'aplicació de l'IVA en el preu de les entrades.

En aquest sentit, segons l'anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció, la baixada de l'IVA del cinema del 21 al 10 per cent hauria de provocar una disminució en l'import de les entrades de 0,66 euros de mitjana, de manera que el preu en els caps de setmana i festius passaria dels 7,31 euros actuals a 6,65 euros.

El sector cinematogràfic, igual que la resta d'àmbits culturals, van experimentar una pujada de l'IVA del vuit al 21 per cent el setembre de 2012 --a excepció de llibres, que compten amb un quatre per cent, o les entrades dels museus, exemptes d'aquest impost-- i des de llavors ha reivindicat el descens d'aquest tribut.

La cultura va ser un dels sectors més perjudicats per la pujada de 2012, ja que mentre que el tipus general va passar del 18 al 20 per cent, el reduït del vuit al deu per cent i el superreduït es va mantenir en el quatre, alguns àmbits, com la venda d'entrades a espectacles culturals (cinema, teatre o concerts), van canviar d'un tipus de gravamen reduït al general, la qual cosa va suposar 12 punts percentuals més.

No obstant això, les entrades a les sales de cinema no es van incloure en la baixada de l'IVA al 10 per cent que va entrar en vigor el juny de 2017, que solament va abastar els espectacles culturals, i finalment ara, amb l'aprovació dels PGE, s'equipararà al teatre, la dansa o la música en directe.