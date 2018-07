Grans figures com Rufus Wainwright col·laboren al campus artístic Peralada

El Campus Peralada, que promou l'acostament d'estudiants de dansa i música a espectacles d'aquestes disciplines, ha vist com la majoria de places que oferia estan ocupades gràcies a un programa que inclou grans figures com el cantant Rufus Wainwright o la ballarina Svetlana Zakharoa, que aprofitaran el seu pas pel festival de música per interactuar també amb els alumnes de l'activitat acadèmica.

Els responsables d'aquesta activitat formativa desenvolupada a l'empara del Festival de Peralada van presentar ahir les propostes d'aquest any, de les quals formen part nou espectacles d'aquesta cita.



María Pagés

Així, a les actuacions de Rufus Wainwright i Svetlana Zakharoa se sumen al Rèquiem de Verdi, que inaugurarà el festival, a més del Ballet de Tolosa, María Pagés, Rinaldo de Häendel, La Flauta Màgica, Pere i el Llop i Folia.

Les sessions de treball començaran amb l'assistència dels participants al Campus a una jornada acadèmica amb Abigail Prat, professora del Conservatori Superior del Liceu.

Prat il·lustrarà els alumnes sobre la música de Verdi i, després, tots assistiran a la gala, que donarà el tret de sortida a la programació del festival.

Una trobada amb el director d'escena de La Flauta Màgica, Oriol Broggi, forma part també del programa, així com l'assistència a un assaig del contratenor Xavier Sabata (artista resident del campus) o un diàleg amb Wainwright.

De moment, 220 places de les 250 que ofereix el campus s'han ocupat, encara que la convocatòria continua oberta.

En aquesta edició del Campus, es col·labora amb centres educatius, formacions i conservatoris de Figueres, Llançà, Castelló d'Empúries, Palafrugell, Celrà, Roses, Banyoles, Blanes, Girona i Barcelona.