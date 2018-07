Una exposició rescata les antigues fotos 3D del fons Vilallonga

Família i paisatge, retrats en 3D 1900-1936 és el títol de l´exposició que s´inaugurarà avui a les 12 del migdia a l´Arxiu Comarcal de la Selva i que recull una part significativa de les 1.745 plaques de vidre de la col·lecció de fotografies estereoscòpiques (que creen una il·lusió 3D) del Fons Vilallonga.

Aquestes imatges formen part del llegat que l´artista Jesús de Vilallonga (Santa Coloma de Farners, 1927) va cedir a l´Ajuntament de Santa Coloma de Farners, municipi del qual és fill predilecte, i que resta dipositat a l´Arxiu.

El fons és compost també per documentació patrimonial familiar, que inclou un pergamí del 1203, el document datat més antic de l´Arxiu Comarcal, i la documentació i fotografies de la seva trajectòria vital i artística, i dona una idea de les inquietuds, activitats i interessos de determinades famílies benestants del primer terç del segle XX, moment en què les activitats d´oci i els viatges són la font principal d´inspiració dels fotògrafs.

L´exposició pren com a fil conductor el temes que inspiraven Jesús de Vilallonga, que principalment van ser Ferran i Salvador de Vilallonga, els seus avi i pare, respectivament. L´historiador Gerard Buxeda ha redactat els textos i ha fet la tria de les imatges.

Les fotografies estereoscòpiques es realitzaven amb una màquina fotogràfica que incorporava dos objectius separats aproximadament per 6,5 cm, que és la distància que hi ha entre els ulls humans. Les plaques consten de dues imatges, les quals, visualitzades amb un aparell especialitzat, permeten veure la fotografia de forma tridimensional. Actualment, utilitzant la tecnologia anàglif es poden veure en 3D utilitzant unes ulleres especials, com les utilitzades en les projeccions de cinema.

L´exposició es podrà visitar a l´Arxiu fins el 31 d´octubre i pel mes de setembre es preveuen diverses d´activitats didàctiques amb el alumnes de primària i secundària. També és prevista una itinerància per la comarca de la Selva, tenint en compte que hi ha imatges de molts municipis.

Jesús Carles de Vilallonga, descendent d´una nissaga de grans terratinents selvatans, va estudiar a l´Escola de Belles Arts de Barcelona i posteriorment va viatjar a París, Roma i Filadèlfia fins que, el 1954, es va instal·lar a Mont-real (Canadà), on ha arribat a ser reconegut internacionalment.