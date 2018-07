Medicina marca la nota de tall més alta de la UdG 12,258

Notes de tall sense sorpreses. Medicina (12,258), el doble grau de Biologia/Biotecnologia (11,452) i Biotecnologia (10,286) es mantenen, com l'any passat, com el trident de les notes més altes a la UdG.

Per la seva part, el doble grau de Física i Matemàtiques que imparteixen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) han tornat a ser els estudis que ofereixen la nota d'accés més alta del sistema universitari català, amb un 13,32 i un 13,25, respectivament, sempre sobre 14. A contintuació s'han situat Medicina a la UB (12,82), Enginyeria Física a la UPC (12,73) i el grau de Filosofia, Política i Economia que imparteixen la UPF i la UAB (12,71).

Gairebé set de cada deu estudiants catalans, un 67,40% dels 46.956 inscrits a les universitats públiques i l'Universitat de Vic-Central de Catalunya (Uvic-UCC), han aconseguit l'assignació de plaça en l'opció que havien triat en primera preferència, segons les dades facilitades ahir per la secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els alumnes assignats a les diferents universitats està liderada per la Universitat de Barcelona (UB), amb 11.682; l'Autònoma de Barcelona (UAB), amb 8.877; la Politècnica de Catalunya (UPC), amb 5.338; la Pompeu Fabra (UPF), amb 4.093; la de Girona (UdG), amb 3.490; la Rovira i Virgili (URV), amb 3.187; la de Lleida (UdL), amb 2.404, i la UVic-UCC, amb 1.709.

Les tres carreres amb més sol·licitants en primera instància són de la UB. Es tracta de Medicina al Campus Clínic, que és l'estudi que ha tingut més sol·licitants en primera instància, amb 1.299 peticions per a un total de 172 places. La segona carrera més demanada ha estat Administració i Direcció d'Empreses, amb 934 sol·licitants per a 880 places, i la tercera Psicologia, amb 813 peticions per a 480 places.

Del total d'estudiants assignats, 35.099 procedeixen de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), 6.175 de Cicles Formatius de Grau Superior, 3.641 tenen ja començats estudis universitaris, 1.213 són estudiants titulats universitaris i 828 provenen de les proves de més grans de 25 i 45 anys.

El total de sol·licitants de fora de Catalunya és de 9.982 (un 21,26% del total), dels quals 3.169 són de nacionalitat estrangera i 6.813 de la resta de l'Estat. El període de matrícula dels assignats en primera preferència serà del 13 al 18 de juliol, del 18 al 24 de juliol es farà la matriculació de les PAU per a setembre, i el 24 de juliol es farà una segona assignació de places, sent del 25 al 27 de juliol la matriculació.