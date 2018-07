Més de 2.400 estudiants trien la UdG com a primera opció, un 5% més que l'any 2017

La Universitat de Girona (UdG) ha rebut aquest any 3.549 estudiants en el primer procés d'assignació de places. Una xifra que representa un 3% més que l'any passat quan se'n van registrar 3.442. D'aquests, 2.480 han triat la UdG com a primera opció. Una dada que suposa un increment de més d'un 5% respecte del 2017, que 2.353). Pel què fa a les sol·licituds rebudes en primera preferència, aquest any l'han demanat 3.477 estudiants, un 3,6% més que el 2017. Aquesta dada representa un 7,4% del total del sistema universitari català. Entre les titulacions amb més demanda en primera preferència hi ha Infermeria, Medicina, Fisioteràpia, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques o Administració i Direcció d'Empreses. Pel què fa a les notes de tall, Medicina lidera el rànquing amb un 12,258, seguida de Biologia + Biotecnologia amb un 11,452 i Biotecnologia, amb un 10,286.

L'oferta de places de nou accés a la UdG per al curs 2018-2019 se situa en 3.605 en la seixantena de graus que imparteix, tant en centres propis com en els adscrits. Durant el curs passat, la xifra va ser lleugerament superior (3.685). El decalatge es deu a les 80 places que s'han perdut amb la desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme CETA.

Des de la universitat asseguren que l'increment d'estudiants que el sistema universitari català assigna als centres docents de la UdG juntament amb l'increment de sol·licituds en primera preferència fa preveure que se superin els índexs de matrícula del curs passat, que es va tancar amb poc més de 3.400 estudiants de nou accés matriculats als estudis de grau.