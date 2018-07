Torra lliura els Nacionals de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya (CoNCA) va lliurar ahir els Premis Nacionals de Cultura a Badalona en una cerimònia marcada per les reivindicacions polítiques. En la cerimònia hi van participar també el president del Parlament, Roger Torrent, la consellera de Cultura, Laura Borràs, l'alcalde de Badalona, Álex Pastor, i altres autoritats, que van ser les encarregades de lliurar els premis als sis creadors i a les quatre entitats guardonades. «El crit de llibertat, cultura i talent continua sent el crit dels nostres dies. Per això demano als creadors de cultura que no abandoneu mai ni la feina ni l'esperança», va dir el president Quim Torra.