Els primers visitants entren al museu i al restaurant d'Or Museum de Sant Julià

Els primers visitants han entrat aquest matí al D'Or Museum de la muntanya de Sant Julià de Ramis i han pogut passejar per les diferents exposicions d'unes inacabables sales i passadissos que, en paraules de la directora del museu, Gemma López, donen "la benvinguda al món de les joies" i ofereixen "una introducció a les arts de l'orfebreria i la gemmologia".

Mariona Olòriz i Gemma López, a la sala Subirachs - Daniel Bonaventura

El D'Or Museum obrirà cada dia a l'estiu de 10 a 18 hores i, avui, excepcionalment, ofereix entrada gratuïta per compensar un visitant que apreciarà alguns detalls encara per enllestir. La tarifa d'accés serà de 10 euros, amb els habituals descomptes i gratuïtat per als infants.

En plena ebullició es troba el restaurant d'Or Museum, annex al museu, que ha de servir els seus primers menús a 15 euros amb una oferta gastronòmica que, sota la marca de Jordi Cruz, porten a terme Sento Cuartiella i Iñaki Aldrey amb un equip de cuiners i cambrers.

Gemma López ha acompanyat el Diari de Girona a una visita per les instal·lacions d'un museu i d'un restaurant que també ofereixen l'espectacle de la intervenció dels arquitectes Josep Fuses i Joan Maria Viader en una fortalesa militar del segle XIX, i l'espectacle de la natura que crida la mirada del visitant des d'un punt elevat de la geografia que ja va servir a ibers i romans per establir-s'hi i defensar-se.

Les sales del d'Or Museum dedicades a Elsa Peretti, Amador Braojos, Octavi Sardà i, entre altres, Rosa Bisbe, se sumen a les sales temporals dedicades a Apel·les Fenosa, un artista que va ser amic de Picasso i amant de Coco Chanel, i Josep Maria Subirachs, l'autor de bona part de l'escultura de la Sagrada Família.

Iñaki Aldrey i Sento Cuartiella dirigeixen la cuina - Daniel Bonaventura

Tot això només és una part d'un conjunt faraònic batejat com La Fortalesa i que, en un termini estimat d'uns 15 dies, inaugurarà el Sants Metges Hotel, de 5 estrelles i 15 habitacions, amb un segon restaurant, l'Atempo, més exclusiu, amb menú a 145 euros, maridatge a part, també sota la batuta de Jordi Cruz.

La Fortalesa, que més endavant oferirà tallers i residències per a artistes, també té l'anomenat espai Quim Hereu, de pròxima obertura, a la qual s'accedirà en visita concertada i pagant una tarifa a part.

L'equipament té una immensa sala oval coneguda com La Cúpula que s'ofereix per a esdeveniments d'empresa, casaments i tot tipus d'actes que es vulguin celebrar en aquest indret tan singular.

El projecte de La Fortalesa va començar a gestar-se fa 16 anys i els impulsors són Ramon López i Rafel Carbonell, socis de fa més de 50 anys de l'empresa de joieria industrial barcelonina d'Or Joiers, que produeixen alguns dels dissenys d'Elsa Peretti per a la marca Tiffany.