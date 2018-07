Texas transmet vitalitat a ritme de pop i soul als Jardins de Cap Roig

La banda escocesa Texas ha portat aquest divendres al Festival de Cap Roig de Palafrugell (Baix Empordà) la vitalitat a ritme de pop i soul, la fórmula que li ha permès mantenir-se dalt dels escenaris durant tres dècades. Amb els Jardins Botànics com a teló de fons, la formació liderada per Sharleen Spiteri i la seva veu suggeridora, ha rememorat alguns dels seus 'hits' –com ara 'Lover', 'Halo' i 'Summer son'- durant bona part del concert si bé també han interpretat alguns temes del seu darrer disc, 'Jump on board', amb temes com 'Let's work it out' o 'Tell that girl'. Les entrades per aquest concert es van exhaurir fa un mes.

Els escocesos Texas, una de les bandes de referència del britpop amb més de 40 milions de discos venuts, han demostrat aquest divendres al Festival de Cap Roig de Palafrugell (Baix Empordà) que la seva música segueix emocionant al públic. La mítica 'Lover' ha estat el punt d'arrencada que ha fet vibrar des del primer minut els espectadors, seguit d'un altre dels seus 'hits', 'Halo', que ha posat el públic dempeus.

La cantant i guitarrista Sharleen Spiteri, enèrgica i molt propera, ha elogiat la bellesa del paisatge de la zona tot comparant-ho amb "el paradís". Quan portava només tres cançons, s'ha passejat per al públic fent bromes i interessant-se per si ho estaven gaudint.

Durant bona part del concert han sonat temes coneguts de la banda com 'Everyday now' i 'So called friend', aquest últim interpretat amb l'ajuda d'una persona del públic. Pel que fa a les cançons del nou disc, publicat l'any passat, els escocesos han tocat 'Let's work it ou', 'Tell that girl' i 'Midnight'. L'energia i els ritmes de pop i soul han estat molt presents en aquest concert, on també hi ha hagut un moment en què Spiteri, amb la seva veu suggeridora, ha versionat 'Tired of being alone' d'Al Green tocant el piano i acompanyada de la resta de membres de la banda. El colofó final ha estat la versió de 'Suspicious minds' d'Elvis Presley

Creada el 1986 a Glasgow, la banda va agafar el nom de la pel·lícula 'París, Texas' de Wim Wenders. Des de llavors, han publicat un total d'onze àlbums. Aquest últim, 'Jump on board', arriba després de treure 'The Conversation' el 2013 amb el que van trencar els vuit anys de silenci arran de l'aneurisme cerebral d'Ally McErlaine. La banda explica en el seu web que aquest últim treball és com "un nou començament i que és la següent part de la seva història". I avui han volgut deixar ben clar als seus seguidors que, malgrat el pas dels anys, continuen amb ganes de pujar dalt dels escenaris.

El concert s'ha celebrat al Jardins Botànics de Cap Roig i des de fa un mes que les entrades s'han esgotat. Forma part de la gira europea de 'Jump on board'. Demà dissabte també actuaran a Sitges.

El Festival de Cap Roig se celebrarà fins al 22 d'agost. Demà serà el torn d'una altra estrella britànica, Sting, que actuarà juntament amb Shaggy, amb les entrades també exhaurides des de fa dies.