Un recital antològic de guitarra i veu de Roger Mas obre el Camallera Cançó d'Autor

Un recital antològic de Roger Mas, el cantautor de Solsona que ha difós Jacint Verdaguer i Francesc Pujols, obrirà divendres el cicle Camallera Cançó d'Autor, que arriba a la seva desena edició, com recorda Pere Camps, el seu programador –programador també del Barnasants–, acompanyat del cicle de conferències República de les Paraules, de contingut social, polític i eminentment compromès.

En una trobada amb la premsa, Mas va explicar ahir que actuarà sol, acompanyat de la seva inseparable guitarra, cosa que l'eximeix de seguir un repertori pactat com quan actua amb el grup, així que podrà anar saltant com li plagui d'una època a l'altra i anar revisitant la seva discografia, sense oblidar l'àlbum més fresc, Parnàs.

«Des de l'any 2001 tinc el privilegi de viure de la música», afirma un autor que considera que Jacint Verdaguer és «un dels grans escriptors» que «pot escriure alta poesia a l'abast de la gent analfabeta» i que, per entendre'l, cal treure-li la sotana i la imatge de la seva cara al bitllet de 500 pessetes.

Un Roger Mas que sovint practica entre cançó i cançó un discurs polític i irònic a la manera del filòsof Francesc Pujols, que és «una manera divertida de posar en relleu el que creus que funciona, proferir la queixa sense caure en la moral de derrota».

Parla un artista que creu que «la moral ha de ser de treball i de construcció, i així passa a ser moral de victòria.

Mas donarà el tret de sortida a un festival que té per escenari la plaça Feliu de Camallera, un municipi de 850 habitants.

A més de Roger Mas, també s'han programat les actuacions de David Mauricio, Landry el Rumbero i Pau Riba, qui tancarà el festival el 5 d'agost.

Completen la programació els espectacles Malditas las guerras, a càrrec de Carlos Beltran, Lali Barenys i Namina, i La mirada violeta, de Marçal Roig (a càrrec de Meritxell Gené i Aina Torres).

Camallera Cançó d'Autor troba origen en un cicle que fa deu anys es va fer a l'església del Carme de Peralada, en el marc del Festival Internacional de Música, a petició d'Adrià Gual, aleshores director del gran festival. La idea no va tenir continuïtat i l'any següent es va traslladar a Camallera, localitat on viu Pere Camps. El cicle està coorganitzat per l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, i la Casa de Cultura de Camallera.