Disney ha anunciat el començament del rodatge de Mulan, la pel·lícula d'acció real basada en la cinta d'animació del 1998, i ho ha fet publicant la seva primera imatge, en la qual apareix l'actriu Liu Yifei caracteritzada com la protagonista.





Yifei, que apareix amb un quimono vermell i portant una katana, va ser triada per al paper principal després d'unaque va durar un any. Mulan, filla d'un condecorat guerrer,per lluitar contra els invasors del nord que ataquen la Xina.Quan l'Emperador publica un decret segons el qual un home de cada família ha de servir a l', ella decideix prendre el lloc del seu pare malalt sota el nom de Hua Jun, convertint-se ende la Xina.El film, dirigit per(En terra d'homes), està basat en el poema narratiu 'La balada de Mulan', un dels contes populars més famosos de la Xina, que fins i tota les escoles del gegant asiàtic.A més de la imatge oficial, la directora va compartir a través d'Instagram, en la qual es podia veure a l'actriu protagonista davant d'un croma verd. Al costat de la foto, Caro va afegir el hashtag '#reflections', títol d'una de les cançons de la versió animada de 1998.L'estrena de Mulan està prevista per al