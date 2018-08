El festival La Monstra torna a Banyoles per promocionar els artistes locals

Promocionar artistes locals de diverses disciplines és el principal objectiu de La Monstra, el festival que se celebra avui a Banyoles, i que enguany arriba a la seva cinquena edició. Segons informa l'organització, que aquest any correspon a l'associació Massa Fressa, que recull el testimoni d'Arran Pla, l'objectiu és exercir d'aparador d'aquests nous talents emergents. Prenent el model de l'edició de l'any passat, enguany La Monstra continua apostant per ser un aparador d'artistes de la comarca del Pla de l'Estany de disciplines diverses, i propiciarà, de nou, la reunió dalt de l'escenari d'un grup musical banyolí ja dissolt. Hi haurà, com al 2017, dos espais principals, La Cova i L'Altaveu. A més, Massa Fressa incorpora algunes novetats per potenciar l'oferta del festival, com ara l'actuació del col·lectiu gironí Rise Up! amb el seu sound system, i planteja una nova distribució espacial. El festival comptarà amb dos espais principals i començarà a les 7 de la tarda amb les actuacions dels grups Pla B i Neurona Perdida.