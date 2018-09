La Biblioteca Carles Rahola de Girona acosta l'òpera del Liceu als usuaris

La Biblioteca Carles Rahola i l'Associació Amics de l'Òpera de Girona col·laboren per primera vegada per oferir funcions d'òpera de la nova temporada del Liceu de Barcelona, a través dels projectes respectius LiceuBib i Òperabus. Des del proper octubre i fins al juny, Òperabus organitza cinc sortides per assistir a les següents funcions: I puritani, de Vincenzo Bellini (19 d'octubre); L'italina in Algeri, de Giacomo Rossini (15 de desembre); Madama Butterfly, de Giacomo Puccini (19 de gener); La gioconda, d'Amilcare Ponchielli (13 d'abril) i Tosca, de Puccini (9 de juny).