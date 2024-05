Brittain Ashford, Bullitt i Remei de Ca la Fresca, al 5è A Peu de Carrer

Coincidint amb l'arribada del bon temps, l'Ateneu 24 de Juny de Girona torna a treure l'escenari al seu exterior, les Ferreries Velles, amb A Peu de Carrer, un cicle de concerts que tindrà lloc tots els dissabtes a les 19.30 h -excepte el 22 de juny- fins al 13 de juliol amb accés lliure i taquilla inversa presentant nou propostes diferents.

La cantautora novaiorquesa Brittain Ashford serà aquest dissabte l'encarregada de donar el tret de sortida a una proposta que aposta per combinar propostes emergents, com la dels gironins Ojos Pardo o Rey Sombra, les barcelonines Núria Duran i Angeladorrrm o la banda arbucienca Remei de Ca la Fresca, amb d'altres de consolidades, com la dels ganxons Bullitt o la de la cantautora martorellenca Marta Knight.

Nascuda a Portland, crescuda a Seattle i assentada finalment a Brooklyn, Nova York, on a més de la seva faceta com a cantautora també ha exercit com a actriu de musicals de Broadway, Brittain Ashford aterrarà per primera vegada a Girona en el marc de la gira de presentació del disc, Trotter (Misra, 2023) En aquest treball, publicat ara fa tot just un any, Ashford aposta pel folk americana i el rock de tall independent, amb gotes de jazz. A Girona la nord-americana estarà acompanyada pel guitarrista londinenc Jay Chakravorty.

El segon concert del cicle A Peu de Carrer tindrà lloc el dissabte 18 de maig i anirà a càrrec de la cantant i compositora Marta Knight, que portarà en format solo show la seva barreja d'indie folk i i pop. La veterana banda de Sant Feliu de Guíxols Bullitt serà l'encarregada de posar la música l'últim dissabte de maig. La formació de punk-rock liderada per la veu de Xavier Calvet repassarà diversos temes de la seva trajectòria, prestant especial atenció al seu lloat últim llançament, un B Major (BCore Disc) que es va situar com un dels millors àlbums publicats a Espanya el 2023 per bona part de la crítica musical.

El mes de juny arrencarà amb el pop-rock de Canciones de Nadie, el prometedor projecte de la cantautora d'Alcoi, actualment assentada a Barcelona, Laura Llana, i continuarà amb la psicodèlia del Montseny dels arbuciencs Remei de Ca la Fresca (8 de juny); el rock dels gironins Ojos Pardos (15 de juny) i l'indie-pop de bases electròniques de la barcelonina Núria Duran el 29 de juny.

L’indie rock dels gironins Rey Sombra -amb membres procedents de bandes com Carmen 113, Psycoine o La Senyoreta Descalça- passarà per l’escenari del Ferreries Velles el dissabte 6 de juliol, mentre que els Angeladorrrm, el projecte de noise i pop de la barcelonina Àngela Balcells, seran els encarregats de cloure, el dissabte 13 de juliol, aquesta cinquena edició del cicle.