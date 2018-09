La galeria El Claustre commemora els 35 anys amb un llibre, un sopar i «noves idees»

La gran família d'amics, artistes i treballadors de la galeria d'art El Claustre de Girona participarà avui en un sopar de commemoració dels seus 35 anys d'existència i de presentació d'un llibre editat expressament per a l'ocasió.

«Són 35 anys d'un projecte que continua amb noves idees», afirma Marià Mascort, fill dels fundadors i actual director del Grup El Claustre, que durant aquests anys ha ampliat les seves sales de Girona i s'ha estès també a Figueres.

El sopar commemoratiu aplegarà unes 200 persones aquesta nit a l'Hotel Ultònia de Girona.

El llibre El Claustre XXXV anys és un més de la col·lecció que amplia cada cinc anys la galeria amb un nou títol que inclou un resum no només de les exposicions, sinó també de tota l'activitat cultural que s'ha organitzat durant el darrer lustre.

Com és habitual, el llibre dels 35 anys inclou un homenatge als pintors que han exposat a El Claustre però han mort en els darrers cins anys. Aquest any rebran l'homenatge pòstum Aguilar Moré, Josep Beulas, Xavier Carbonell, Clapera Mayà, Montserrat Gudiol, Manel Mayoral, Antoni Pitxot, Subirachs i Titi Tapiola.

«Un dels nostres principis és afavorir la relació d'amistat amb els pintors que exposen a la galeria i per això ens resulta agradable recordar-los com a grans persones a més de com artistes», diu Marià Mascort, que recorda que es tracta d'un llibre profusament il·lustrat. Unes il·lustracions extretes d'unes obres orignals que es podran visitar en l'exposició que a partir de demà dissabte quedarà oberta a les sales de Girona.

«Tots els quadres del llibre seran presents a l'exposició commemorativa, fins i tot algun que ja s'ha venut però el nou propietari el cedeix per uns dies», explica Mascort.

El Claustre va néixer a Girona l'any 1983 com una idea de Núria Yglesias, que per tradició familiar estava relacionada amb el món de l'art i, contra l'escepticisme familiar, va aconseguir obrir una primera petita sala al carrer Nou, número 9 de Girona.