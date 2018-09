Aragó es retira de la causa contra exconsellers catalans per desobediència

El Govern aragonès s'ha retirat de la causa penal oberta contra els exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila i Lluís Puig per presumptes delictes de desobediència i prevaricació per negar-se a facilitar el retorn de 44 béns del Monestir de Sixena des del Museu de Lleida.

Aquesta decisió l'ha revelat aquest dilluns en roda de premsa el diputat del PP a les Corts d'Aragó Antonio Torres, qui ha presentat diverses iniciatives parlamentàries per inquirir pels motius de l'Executiu regional per retirar-se de la querella.

Torres ha explicat que el seu grup va ser informat la setmana passada de què el mes de juliol passat, amb prou feines un mes després de personar-se en la querella com a part perjudicada, va desistir i es va retirar del procediment contra els exconsellers Vila i Puig, aquest últim resident a Bèlgica.

La querella va ser interposada per la representació legal de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, però la personació de l'Executiu aragonès no es va produir fins que la fiscalia d'Osca va oferir als seus responsables la incorporació a la causa.

El parlamentari popular ha explicat que el "simple fet" d'haver hagut de fer front al cost del trasllat de les peces al Monestir de Sixena, més de vint mil euros, el Govern d'Aragó ja ha de considerar-se com a part perjudicada en la causa.

Per aquesta raó, Torres ha plantejat diverses iniciatives parlamentàries que requereixen el lliurament dels decrets de personació en la querella i de desistiment, així com resposta per escrit a preguntes referides a les raons per les quals es van prendre les dues decisions i a la persona que la va adoptar finalment.

El parlamentari popular ha lamentat la falta de suport del Govern aragonès a l'Ajuntament de Vilanova de Sixena en la seva iniciativa judicial, i ha qüestionat per aquesta raó al president de la Comunitat, Javier Lambán.

"Al senyor Lambán -ha ressaltat- li agrada molt fer-se el gall quan parla de Catalunya, però ho fa quan les competències són nacionals, perquè quan són seves es posa de perfil".

En aquest sentit, critica Lambán per desistir de la querella i no contestar a l'actual consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, per incloure el cas Sixena en la "llista de greuges" del Govern central amb Catalunya.

També ha criticat el retard del govern aragonès a elaborar el Pla Director del Monestir de Sixena, l'incompliment del conveni anunciat sobre els horaris d'obertura del cenobi o la no personació en les subhastes que incorporen peces del patrimoni del monument per a la seva venda.

El procediment penal contra els dos exconsellers va ser obert l'any passat per la titular del Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Osca, i a ell es va sumar, després d'un sobreseïment provisional que va ser revocat, la Fiscalia d'Osca.

En el seu escrit d'adhesió a la querella, el fiscal en cap d'Osca, Juan Baratech, advertia que tots dos exconsellers van incomplir amb "rotunditat", presumptament, les ordres judicials malgrat els advertiments que els van ser comunicats.