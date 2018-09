Macarena Gómez i Carla Nieto: dos noms propis del Festival de Cinema de Girona

L'actriu gironina Carla Nieto i la cordovesa Macarena Gómez seran dues de les protagonistes de l'edició del 2018 del Festival de Cinema de Girona, que enguany celebra el trentè aniversari.

Del 25 al 29 de setembre, espais com els cinemes Albèniz, la Casa de Cultura, la Fundació Valvi o Moby Disk Records acolliran la projecció de les pel·lícules seleccionades pel festival.

Carla Nieto centrarà la inauguració del festival, el dimarts 25 de setembre (20 h), al cinemes Albèniz, amb l'estrena mundial del film Consciencia, de Sergio Peña, i que ella protagonitza. El mateix dia es projectarà també el curt Duele, de Bernardo Rumaga, on Nieto també apareix, i dotze espots del festival realitzats per estudiants de l'Escola Universitària ERAM. L'actriu també presentarà la cerimònia de lliurament de premis el 29 de setembre.

Per la seva banda, la cordovesa Macarena Gómez serà present al festival amb les pel·lícules Ma Belle i Etiqueta negra.

«Soc molt feliç rodant curts perquè crec que és la millor escola», va dir Gómez, molt popular pel seu paper de Lola en la sèrie La que se avecina.

Segons ella, els directors dels curtmetratges «arrisquen» i el format «t'obre moltes portes com a intèrpret», va dir.

José Antonio Bayona

A banda de les projeccions citades, alguns dels films més destacats que es projectaran són I hate New York, dirigit per Gustavo Sánchez i coproduït per José Antonio Bayona i la gironina Soledad Martínez, i les prèmieres mundials Jump, de Liberto Rabal i protagonitzat per Adriana Davidova; Fornacis, d'Aurèlia Mengin i protagonitzat per ella mateixa, i Capa negra, de Jaume Najarro, protagonitzat per Jack Queralt, Octavi Pujades, Roger Pera i Roger Berruezo, entre d'altres.

El director del festival, Lluís Valentí, va assenyalar que la clau del festival «és el networking de talent que dura tot l'any i que fa que participem en plataformes de tot el món».

Valentí va explicar que ha volgut posar Macarena Gómez en la programació de Talent local gironí perquè és una actriu cordovesa «enamorada a Girona i amb fills a Girona», a més que la producció en la qual participa és gironina.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Benestar Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va agrair ahir en la presentació la «tasca feta per l'equip del Festival de Cinema de Girona al llarg d'aquests trenta anys» i va felicitar els organitzadors «per haver aconseguit, en aquesta edició, més interacció amb el festival que altres vegades».

El Festival ha rebut aquest any més de 2.000 pel·lícules provinents d'un centenar de països diferents i, finalment, se n'han seleccionat un total de 246 de 41 punts de la geografia mundial com Alemanya, Argentina, Austràlia, Egipte, Estats Units, Dinamarca, Iran, Israel, Japó, Portugal, Suïssa, Uruguai o la Xina.