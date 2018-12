El Festival MOT 2019 promet una «segona invasió» àrab d'escriptors

El festival MOT 2019 «connectarà» les quatre ribes del Mediterrani a través de la literatura. La sisena edició del certamen, comissariat pel poeta i traductor, Manuel Forcano, té com a lema La Mediterrània, un mar de pàgines i busca propiciar el «desembarcament literari» d'autors com Alaa Al Aswani, Burhan Sönmez, María Belmonte, Javier Reverte, Adrià Pujol o Carme Riera.

El festival començarà a Olot el 28 de març i acabarà a Girona el 6 d'abril, i oferirà dues setmanes consecutives de converses i activitats literàries en les quals participaran una quarantens d'autors que, en paraules de Forcano, «han escrit les seves històries amb el mateix mar a la mirada».

Un festival que no passarà per alt que s'ha convertit, en ple segle XXI, en una tomba d'immigrants. Com va dir el regidor Carles Ribas, «amb l'escuma de la Mediterrània hi hem jugat tots i ara veiem històries que ens entristeixen».

Si la Girona de Carlemany va fer la primera empenta perquè reculessin els musulmans, ara farem una «segona invasió» a base d'escriptors del sud perquè «el que viuen ells no està tan allunyat del que vivim nosaltres», va dir ahir Forcano durant la presentació a Girona.

I és que el MOT ha convidat autors nacionals i internacionals procedents de les quatre ribes del Mediterrani i d'altres sota la mateixa premissa: tots escriure amb el mateix mar com a rerefons. Els primers noms confirmats del festival hi ha Alaa Al Aswani, Marcello Fois i Burhan Sönmez; en l'àmbit de la literatura en castellà, María Belmonte i Javier Reverte i, finalment, Carme Riera, Josep Piera, Josep Maria Fonalleras i Adrià Pujol.

El festival se celebrarà del 28 al 30 de març a la sala El Torín d'Olot i del 4 al 6 d'abril a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Com sempre, les converses entre autors i especialistes constituiran el nucli de la programació del festival, que s'estén de dijous a dissabte en dues setmanes consecutives.

A més, els dissabtes al matí hi hauràa el ver-MOT, una trobada més distesa entre tres o quatre autors al voltant d'un vermut. Finalment, completaran el certamen les activitats que s'apleguen sota el paraigua del +MOT, organitzades per entitats i associacions en relació amb el tema del MOT 2019 a cada una de les dues ciutats.

No tots els intercanvis entre les quatre ribes del Mediterrani han estat pacífics però, segons Forcano, «compartim més del que creiem». És per això que el comissari crida a recuperar la «consciència» de pertànyer a una mateixa «joia de viure», a «una rica tradició cultural comuna»

El festival va començar a caminar el 2014 dedicat a la literatura fantàstica.