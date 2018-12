Javier Moll: "Els nostres professionals es deixen la pell cada dia per oferir el millor"

"Estic emocionat. Vam tenir la sort de trobar en el camí a moltes persones que van donar sempre una lliçó de lleialtat i humanitat". Amb aquestes paraules ha iniciat el seu discurs Javier Moll, president de Prensa Ibérica, a la gala que celebra a Madrid per commemorar els 40 anys del grup de comunicació.



Javier Moll ha recordat a les persones que formen part de Prensa Ibérica, que "mereixen realment el reconeixement d'avui". "Els nostres professionals es deixen la pell cada dia per oferir el millor. Ens aixequem pensant en els lectors", ha destacat.



"Vam néixer el mateix dia que els espanyols vam aprovar la Constitució Espanyola, que va tornar la sobirania al poble espanyol", ha afegit el president del grup.





#40PrensaIbérica | Comienza el acto conmemorativo del 40 aniversario de Prensa Ibérica. Más de 350 invitados acomp€ https://t.co/lhHGyrmTjX — Prensa Ibérica (@PrensaIberica) 4 de diciembre de 2018

La Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid ha acollit aquest dimarts 4 de desembre la gala 40 aniversari de Premsa Ibèrica, en la qual s'ha inaugurat oficialment l'exposició '1978-2018. Espanya i Prensa Ibérica, 40 anys d'història democràtica '. Aquesta mostra, que ha recorregut les ciutats d'Oviedo, Las Palmas de Gran Canària, Alacant, València i Vigo, comprèn 22 tòtem amb 44 portades dels diferents diaris del grup de comuniciació, dividides en quatre blocs.40 anys i 17 diaris donen material per a moltes portades de calat. Un mitjà de comunicació es defineix per la qualitat del seu producte, per la veracitat de les seves paraules i, sobretot, pels seus lectors. Els lectors fan gran una publicació. Són els que donen crèdit a la informació.El primer que ens trobem en aquesta gala és una exposició de tòtems que donen significat a la història d'Espanya, a la història del món en quatre dècades i l'esport viscut durant aquesta breu però intensa història. Els nostres lectors ens avalen amb les portades més venudes en 40 anys d'història.