Disney prescindeix de Johnny Depp per a les futures pel·lícules de «Pirates del Carib»

Disney dóna llum verda al reinici de «Pirates del Carib», el llibret el signen Rhett Reese i Paul Wernick, guionistes de Deadpool. La companyia ha decidit prescindir de Johnny Depp, qui va encarnar al capità Jack Sparrow en les cinc entregues anteriors, en la nova pel·lícula que prepara i en les posteriors produccions de la franquícia. Així ho ha confirmat Siguin Bailey, president de producció a The Walt Disney Studios.

«Volem portar una nova energia i vitalitat. M'encanten les pel·lícules [de «Pirates del Carib»], però part de la raó per la qual Paul i Rhett estan tan interessats és que volem donar un pas més enllà a les anteriors. Això és el que els hem encomanat», va dir Bailey a The Hollywood Reporter.

Bailey, supervisor de tots els projectes d'acció en viu de l'estudi, es mostra segur amb la decisió de La Casa del Ratolí de no tornar a comptar amb Depp. A més, el productor de cinema assegura que Reese i Wernick conformen el duo perfecte per a aquest projecte.

Pel que fa a qui podria reemplaçar a Johnny Depp a la nova entrega de «Pirates del Carib», els últims rumors assenyalen que la seva substituta serà una dona. Es tracta de la pirata Redd, un personatge que la companyia ja ha incorporat als parcs temàtics de Disneyland i Disney World.

Tot i que Disney no ha donat explicacions sobre el motiu pel qual no vol tornar a comptar amb l'intèrpret de «Eduardo Manostijeras», la decisió podria estar relacionada amb la polèmica vida privada de l'actor. Depp va ser acusat per la seva exdona Amber Heard de violència domèstica.

Sembla que els estudis han volgut desmarcar-se del rebuig que les accions de l'actor han suscitat entre els espectadors. De fet, el fitxatge de Depp a «Animals Fantàstics: Els crims de Grindelwald» també va ser molt criticat. Els fans de l'univers Potter van arribar a demanar a la creadora de la saga, JK Rowling, el seu acomiadament del projecte.