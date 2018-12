L´Arts Santa Mònica commemora els 50 anys del Grup de Folk amb una exposició

La revista Enderrock i el Departament de Cultura commemoren el 50è aniversari del Grup de Folk, actiu al final de la dècada dels 60, amb l'exposició Si mireu el vent d'on ve, que s'exhibirà al centre cultural Arts Santa Mònica del 29 gener al 24 de març de l'any vinent. La mostra consta de 12 cançons emblemàtiques del grup, del qual van formar part artistes com Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor o Jaume Sisa i va representar una alternativa a la Nova Cançó. La mostra està dissenyada pel membre del Grup de Folk i músic Jordi Batiste. «La gent jove amb inquietuds d'aquella època es va bolcar amb això perquè era l'alternativa a la serietat de grups de gent més adulta», ha dit Batiste en declaracions a l'ACN.

Tot i que el Grup de Folk va estar actiu durant només nou mesos, entre el 1967 i el 1968, la seva aportació va marcar el desenvolupament de la música catalana dels anys següents. El Departament de Cultura, juntament amb la revista Enderrock, ha volgut evidenciar el llegat d'aquest col·lectiu de cantants i grups que volien marcar distància respecte a la Nova Cançó i emmirallar-se en l'onada folk que es vivia als Estats Units, en noms com Peter, Paul & Mary i, en especial, Bob Dylan.

«La cançó catalana dels Setge Jutges estava molt influenciada per la cançó francesa, i nosaltres érem una generació posterior. Fèiem versions del folk americà i cançons tradicionals catalanes fetes en un format modern», explica el mateix Batiste.

Al Grup de Folk s'hi van integrar, entre d'altres, Falsterbo 3, Jaume Arnella, Pau i Jordi, Els 3 Tambors, Xesco Boix, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Jordi Roura, Consol i Ramon Casajoana o Jaume Sisa. El seu impuls va generar un moviment que va desencadenar en la creació de petits grups de folk arreu del país.

«La gent més jove estava orfe de música d'anar a concerts i de cantar amb la guitarra a casa seva i per això va petar mot bé», va remarcar Batiste, un dels fundadors del grup, que assegura que eren una generació que va «descobrir que es podien cantar cançons tots alhora amb un foc de camp i amb contingut de lluita social».

El repertori «Kumbayà»

El llegat del Grup de Folk es visualitzarà a l'Arts Santa Mònica amb una exposició sonora a través de 12 cançons icòniques del grup. Les rondes de vi, de Jaume Arnella, Puff el drac màgic, de Peter, Paul & Mary, Escolta-ho en el vent o Els temps estan canviant, de Bob Dylan, o les tradicionals Kumbayà, La vall del riu vermell o Vella Xiruca són alguns dels temes que s'escoltaran a la mostra. Al final del recorregut hi haurà un espai habilitat per cantar col·lectivament les cançons i recuperar l'essència d'aquella música tradicional. «És un llegat que ha durat molt. Encara hi ha gent que va d'excursió i canta aquestes cançons», assegura Batiste.

El passat 27 de maig el Grup de Folk va retrobar-se en el concert «Veureu com dansa el pomer», 50 anys després del multitudinari concert al parc de la Ciutadella l'any 1968. Aquest retrobament l'any 2018 ha estat enregistrat en un curtmetratge documental que s'ha estrenat aquest dimarts i que formarà part de l'exposició.

La celebració va comptar amb les intervencions musicals de Jaume Arnella, Pau Riba, Jordi Pujol, Montserrat Soler, Consol Casajoana, Jordi Fàbregas, Gabriel Jaraba, Isidor Marí, Albert Batiste, Jordi Batiste, Josep M. Camarasa i Falsterbo, entre d'altres. «Era molt anàrquic. A vegades érem 12, a vegades 15. Era molt descontrolat en el bon sentit de la paraula», ha recordat Batiste.