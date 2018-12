TVE Catalunya ha de pagar una multa de 8.200 euros per incomplir els riscos laborals

Segons el comunicat que va emetre ahir la secció sindical de CCOO a TVE i Radio4, TVE Catalunya ha de pagar una multa de 8.195 euros per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals des del 2015. De fet, va ser la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya qui va ratificar la sanció econòmica a la cadena després que aquesta la recorregués.

El 2015 un inspector va emetre un informe en què constava que sis dels set factors avaluats en el Departament de Maquillatge i Perruqueria dels estudis de Sant Cugat del Vallès estaven en una situació d'elevat risc psicosocial. En concret, aquests aspectes eren: autonomia, càrrega de treball, demandes psicològiques, la relació entre l'interès del treballador i la seva compensació, exercici de rol i relacions i suport social.

Segons el sindicat, «la direcció no va impulsar mesures per solucionar els problemes del col·lectiu», i per això el 2017 van interposar una denúncia davant d'Inspecció del Treball i Seguretat Social. Llavors, l'inspector del cas va sol·licitar una nova avaluació dels riscos psicosocials laborals i va concloure que quatre dels factors analitzats estaven en un risc molt elevat i un, en risc elevat.

CCOO destaca que «va quedar constància que els resultats obtinguts acreditaven una situació de veritable risc més enllà d'una simple situació desajustada, tal com argumentava l'empresa».

L'incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals està tipificada a la Llei d'Infraccions i Sancions a l'Ordre Social. Llavors, es va proposar la sanció econòmica i se li va afegir la circumstància agreujant, relativa al caràcter permanent dels riscos inherents a l'estat d'aquestes activitats, donat que la situació de risc s'havia prolongat des del 2015.