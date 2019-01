Mor el compositor i pianista Joan Guinjoan als 87 anys

El compositor i pianista Joan Guinjoan ha mort aquest dimarts als 87 anys, segons ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un missatge a Twitter.

Guinjoan, considerat un dels pares de la música contemporània a Catalunya, va néixer a Riudoms (Tarragona) el 1931 i va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i a l'École Normale de Musique de París.

"El primer dia del 2019 ens deixa una notícia trista. Ha mort Joan Guinjoan, una de les figures clau de la creació musical a casa nostra i un dels nostres grans ambaixadors culturals a tot el món. Ens deixa un catàleg extens i polièdric que tenim el deure de continuar difonent", ha destacat la Conselleria en el seu missatge a Twitter.

Entre els seus concerts simfònics destaquen 'Verbum', 'Sincrotró-Alba' i les obres per a violoncel, i va ser distingit amb el Premi Nacional de Música, concedit tant per part de la Generalitat com pel Ministeri de Cultura.

El 2004, va estrenar al Liceu la seva òpera 'Gaudí', i, el 2012, amb motiu del seu vuitantè aniversari, es van celebrar una sèrie d'actes i concerts d'homenatge als principals auditoris espanyols, entre els quals destaca el programa Carta Blanca que li va dedicar l'Orquestra Nacional d'Espanya.

Així mateix, Guinjoan va destacar en el camp de la musicologia i de la crítica musical al Diari de Barcelona --entre el 1964 i el 1970-- i va ser cofundador i director fins el 1994 del Centre de Documentació i Difusió de la Música Contemporània.