La Fundació Tàpies recuperarà "obres importants" de l'artista i projectarà Albert Serra

La Fundació Antoni Tàpies recuperarà "obres importants" de l'artista a través de la serie 'Certeses sentides' que va servir per inaugurar les portes de l'espai el 91, mostrarà la faceta teatral de l'artista i projectarà la pel·lícula-performance 'Roi Soleil' d'Albert Serra aquest any.

Ho ha anunciat el director de la fundació, Carles Guerra, aquest dimarts en roda de premsa per defensar la programació del 2019, que també sumarà el projecte expositiu de l'escriptora i realitzadora Ariella Azoulay, que Guerra considera la "Susan Sontag de la nostra època".

L'artista i cineasta britànica Hannah Collins és un altre dels noms de la temporada, que mostrarà una pel·lícula basada en les fotografies realitzades per l'arquitecte egipci Hassan Fathy, qui va introduir principis ecològics amb adob inspirat en els assentaments beduïns, l'estat dels quals repassarà el film.

Del cineasta Albert Serra, es podrà veure des del març una hora de les imatges gravades el 2017 a la Galeria Braça Brandao de Lisboa, on Lluís Serrat fa el paper que Jean-Pierre Léaud va fer en la pel·lícula 'La mort de Louis XIV' (2016), i que algun crític ha considerat una "bèstia minimalista" que el cineasta volia que es representés al Centre Pompidou amb motiu de la retrospectiva que li va dedicar el museu francès.

Després d'un atropellat 2018 pel tancament durant dos mesos i mig de les portes de la fundació per problemes de climatització i estralls de les pluges intenses del setembre, Guerra ha previst un 2019 que millori les xifres de 50.000 visitants que ha deixat l'any anterior pels diferents contratemps.

L'exposició estrella de 2018 'Tàpies. Biografia política' es va veure truncada pel tancament del juliol i l'agost en un moment àlgid de visitants --el 80% dels espectadors de la fundació són internacionals--, ha evidenciat Guerra, que ha posposat per a principis del 2020 els reparacions del terra.



EXPOSICIÓ ESTRELLA DEL 2019



El 2019, un dels principals reclams serà a partir de març la recuperació de la 'Serie Certeses Sentides', obres fetes sobre tèxtil sintètic per tapar i protegir el sòl de l'estudi de Tàpies mentre ell pintava i que el primer director de la fundació, Manuel Borja-Vilell, va exposar en els inicis.

Ara la fundació reprèn aquest bloc de treball per mostrar-lo en la seva integritat, recuperant peces que no s'havien vist abans i acompanyant-lo d'una sèrie d'escultures de bronze i de terra del mateix període.

A l'octubre, la fundació se sumarà a l'Any Brossa amb l'exposició 'Antoni Tàpies. Teatre' a través del repàs de sis projectes a partir de materials diversos que també servirà d'homenatge a Josep M.Mestres Quadreny en el seu 90è aniversari.

La fundació, que comptarà amb un pressupost expositiu de 250.000 euros per aquest any, també acollirà el cicle de performance i intervencions artístiques 'Someone walking around'.

"Tenim dificultats que estem sortejant", ha explicat el director sobre l'estructura de l'edifici i el pressupost de dos milions que sumava la fundació per al 2018 i que també preveu per al 2019.



PRESSUPOST I TRANSICIÓ



Guerra, que defensa una transició cap a altres models de finançament i funcionament, ha explicat la dificultat de la fundació per augmentar recursos propis, tenint en compte que les administracions aporten 1,2 milions i la família va aportar 183.000 euros l'any passat.

L'any passat el Ministeri de Cultura va passar d'aportar 45.000 a 68.000 euros, una xifra que Guerra ha considerat que "podria ser mes àmplia", i ha evidenciat un pes cada vegada més gran dels fons europeus.