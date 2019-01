El festival Temporada Alta aterra a Llatinoamèrica amb Lluís Homar i «Tierra Baja»

El festival Temporada Alta de Girona afronta de l'1 al 24 de febrer una nova cita de la seva edició iberoamericana, a la qual acudirà per primera vegada amb una producció pròpia, Tierra Baja, interpretada per Lluís Homar, que va obtenir el 2015 el Premi Max al Millor Actor.

L'Argentina, Uruguai i el Perú, els tres països que exerceixen d'amfitrions, acolliran 23 espectacles i més de 75 representacions. Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Israel, Mèxic i Colòmbia són les nacionalitats presents al festival, a més de les tres que exerceixen de seu.

Temporada Alta portarà, a més, a Iberoamèrica per primera vegada una estrena absoluta de producció catalana com és la del nou muntatge de Guillem Albà, Calma! Aquest espectacle es podrà veure als tres països amfitrions igual que Tierra Baja, cadascun amb sis funcions, alhora que s'ha programat novament el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic, que se celebrarà a Buenos Aires.

A més, l'escenògrafa mallorquina Xesca Salvà viatjarà a l'Argentina i l'Uruguai amb el muntatge Cases i l'aragonès Javier Aranda estrenarà en el primer d'aquests països i al Perú la seva premiada proposta de titelles Vida.

Les propostes uruguaianes destacades són Cheta de Florència Caballero i Dados Tirados d'Anthony Fletcher, mentre que el Perú aporta Prehistoria de la felicidad d'Alonso Núñez o Pompeya, un documental de Rodrigo Soto. D'aquest últim gènere és també Santiago Amoukalli de la companyia mexicana Lagartijas Tiradas al Sol i Colòmbia acudeix amb una idea original de Darío Fo de la mà d'Alfonso Ortiz.

La programació procedent de l'Argentina inclou Tu veneno en mí dirigida per Manuel García Migani, La intención de las palomas amb text de Fernando Ferrer i Yo tenía un plan de Mónica Acevedo i María García de Oteyza.

Des d'Europa, Alemanya, Suïssa i Finlàndia acudeixen amb el projecte Mondkind de Tom Schneider, mentre que França aporta Los acantilados de V. i Hasta el último suspiro. Itàlia es presenta amb 10 miniballeti i queer, encara que la proposta més llunyana és la de l'israelià Adi Boutrous amb It's always here.