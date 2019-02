Alumnes del Lycée Honoré de Balzac de París roden a Girona el curt «Bisoprolol»

Un grup d'alumnes del Lycée Honoré de Balzac de París ha començat el rodatge a Girona d'un curtmetratge que constituirà el seu treball de final dels estudis de Secundària, i que tindrà recorregut al festival de curts dels instituts de l'Estat francès.

Els alumnes van arribar fa un parell de dies a Girona per estudiar primer les localitzacions i ahir mateix ja van començar, càmera en mà, a prendre les primeres imatges d'una pel·lícula de 10 minuts de durada que portarà títol de medicament: Bisoprolol.

Els estudiants que participen en aquesta iniciativa pràctica -lluny de «la lletra amb sang entra»- tenen entre 17 i 18 anys. Ells mateixos han escrit el guió, dissenyat el vestuari, posaran el so i controlaran la totalitat del procés de creació i producció del film.

La professora d'espanyol del Lycée Honoré de Balzac, Isabel Becerra, ha explicat al Diari de Girona que el rodatge d'un curt és «una estimulant pràctica pedagògica que inclou l'aventura d'un viatge i la descoberta d'una ciutat».

Han escollit Girona, ciutat que va consolidant el seu renom internacional, perquè ja van fer la mateixa activitat fa dos anys a la ciutat de l'Onyar, que troben «molt acollidora i bonica».

El Bisoprolol és un fàrmac betablocant que redueix les pulsacions del cor. La pel·lícula narra la història de dues noies que venen a Girona -la ciutat és protagonista amb el seu nom real- per elaborar un documental sobre les trobades amoroses. El curtmetratge tindrà dues parts. La primera és el rodatge de la història de les dues noies, que acabaran descobrint que estan enamorades l'una de l'altra.

La segona part consisteix en el rodatge d'entrevistes a ciutadans gironins aleatòriament escollits pel carrer perquè expliquin com recorden el seu primer amor.

Les primeres imatges es van prendre ahir pels voltants de l'estació de tren de Girona, però la major part de la pel·lícula transcorrerà per la Girona monumental i el Barri Vell.

«Les cases del riu i els balcons amb les estelades figuraran al curtmetratge», assegura Isabel Becerra, que és d'origen gallec, i que viatja amb els alumnes acompanyada també de Laurence Leroy, professora de cinema, i Damien Faure, director de cinema i professor de l'institut públic Honoré de Balzac, situat al districte 17, i un dels dos centres d'ensenyament que ofereixen la titulació de cinema a la capital francesa.

L'Honoré de Balzac és una institució de prestigi per on passen tradicionalment els estudiants que busquen sortides professionals al món del setè art. De fet, alguns dels alumnes ja treballen en alguna de les especialitats de la cinematografia. És un institut internacional que ofereix formació en diverses llengües i hi ha també alumnes de l'Estat espanyol.