Agustí Villaronga estrenarà d'aquí a un mes a Riad un film sobre el rei saudita Faisal

Agustí Villaronga, director de Pa Negre -guardonada amb el Goya la millor pel·lícula el 2011- presentarà el mes que ve a Riad Nascut rei, la primera pel·lícula coproduïda per Espanya, Gran Bretanya i l'Aràbia Saudita, inspirada en la vida real del rei Faisal, un projecte que el director de cinema balear abona amb totes les seves conseqüències.

«Sé que em llaçaran als lleons amb aquesta pel·lícula», admet el director mallorquí, conscient del malestar que genera a priori en l'opinió pública que la família reial saudita, a la qual es relaciona amb la mort del periodista Jamal Khashoggi, aboni aquesta producció. «Tinc l'esquena preparada, perquè qui dona la cara és el director. Hauré de suportar això, no em queda més remei», es resigna. La cinta narra la històrica visita del llavors príncep Faisal bin Abdulaziz al Londres imperial de 1919, un fet històric que ara compleix cent anys. El jove monarca es va convertir en un dels més renovadors del regnat ja que va desplaçar-se a la Gran Bretanya per aconseguir que els anglesos deixessin de proveir d'armes les tribus del país.

Villaronga aclareix que la pel·lícula «cinematogràficament és molt mona, molt fàcil i molt molt blanca», i assegura que en cap moment ho va veure com «una cosa política». «Jo hi era molt reticent, vaig dir que no dues vegades, perquè no coneixia res del món àrab. I tot i que la major part s'havia de rodar a Anglaterra, la trama tenia a veure amb l'Aràbia dels anys 20, de la qual no tenia ni idea», explica Villaronga, que reconeix també «alguna reticència personal, però d'això no en vull parlar», apunta.