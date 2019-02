Un quadre de Rita Martorell il·lustra la portada d´un llibre sobre Fernández Albor

Un quadre de la pintora olotina Rita Martorell il·lustra la portada del llibre Xerardo Fernández Albor e o seu tempo (Editorial Galaxia), que reuneix les ponències que es van presentar en un congrés dedicat al polític gallec celebrat a Santiago de Compostel·la el setembre del 2017. El quadre és un retrat del mateix Fernández Alborch que Rita Martorell va pintar a mitjans de la dècada de 1990, quan el dirigent del PP era eurodiputat. En aquell temps, la pintora olotina s'estava iniciant en la pràctica del retrat, que ha acabat formant una part important de la seva activitat artística, i després d'haver fet retrats de diverses personalitats catalanes, va fer una estada formativa a Estrasburg durant la qual va tenir l'oportunitat de retratar europarlamentaris

Xerardo Fernández Albor (Santiago de Compostel·la, 1917-2018), va ser el primer president de la Xunta de Galícia (1982-1987) i també eurodiputat (1989-1999). El retrat que li va fer Rita Martorell es va exposar al Parlament Europeu (juntament amb d'altres creacions de l'artista), i el 2009 va passar a formar part de la col·lecció d'art del Parlament alemany, a Berlín, a petició del president de la institució, Norbert Lammet, en reconeixement a la tasca efectuada des de les institucions europees per part del polític gallec durant la reunificació alemanya.

Rita Martorell ha explicat sobre Fernández Albor, amb qui va mantenir el contacte i va establir una amistat, que «és d'aquelles persones que deixen empremta».

Nascuda a Zuric el 1971 en el si d'una família catalana que s'havia desplaçat a la ciutat suïssa per motius laborals, Rita Martorell va tornar a Espanya molt jove i va cursar els seus primers estudis a Olot. És titulada en Arts i Oficis per l'Escola d'Art i Disseny la Massana, de Barcelona, i ha realitzat dues estades amb beques de formació en escoles de França. La seva primera mostra individual va ser a Barcelona, el 1992. Des de llavors, la seva obra s'ha pogut veure en diferents exposicions nacionals i internacionals, en ciutats com Girona, Barcelona, Madrid, Tel Aviv, Praga, València, Estrasburg, Montevideo, Santiago de Xile , Milà o Nova York.

Una de les principals vessants de l'obra de Rita Martorell, molt centrada en el seu conjunt en el cos humà, és el retrat, disciplina en la qual es va inicia a Barcelona i ha excel·lit. Ha pintat retrats de destacats personatges d'Espanya i Europa (Abel Matutes, Samuel Eto'o, Michel Houellebecq ...), i més recentment de destacats membres de l'alta societat de Marbella, on ja ha protagonitzat algunes exposicions.