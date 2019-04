Els llibreters pronostiquen un bon Sant Jordi si la pluja dona una treva

Tot i que la diada de Sant Jordi ha començat amb pluja a moltes localitats gironines, especialment a l'Alt i el Baix Empordà, i al Gironès, sembla que les precipitacions han donat una petita treva i la gent ha sortit al carrer per gaudir d'una nova jornada on els llibres i les roses són protagonistes. Les parades de roses tenen una gran varietat de formats si bé la vermella ha continuat essent la protagonista, compartint espai amb d'altres com la reivindicativa rosa groga. Pendents del temps, els llibreters confien salvar la jornada després d'una Setmana Sant amb un bon ritme de vendes.



Incertesa a l'alba

La pluja que ha caigut a primera hora del matí ha endarrerit la posada a punt de les parades de llibres i roses a la rambla de Girona. A partir de les deu, però, el temps ha millorat i els paradistes s'han animat a retirar els plàstics que protegien els llibres i han acabat d'omplir les parades amb les novetats d'aquest Sant Jordi.

"Esperem que el temps amaini i sembla que acabarà fent bon dia, esperem", afirmava en Lluís, un venedor de roses de la rambla que admetia que a primera hora havien patit pel temps. Malgrat caure en dia feiner, no dubta que els gironins sortiran a celebrar aquesta data assenyalada i que aprofitaran per regalar el llibre i la rosa. Pel que fa a l'oferta floral, enguany també hi ha molta varietat de formats però el venedor no dubta que la gran protagonista serà la rosa vermella. Aquesta diada, com ja va passar l'any passat, també comparteix espai amb la rosa groga per a aquelles persones que reivindiquen la llibertat dels polítics presos i els anhels d'independència.

Els visitants no s'ho han pensat i ben aviat han omplert la rambla a la recerca de la rosa i el llibre. Desenes de persones fullejaven exemplars i demanaven consell entre els llibreters. "Estic dubtant, com a les eleccions que soc indecís i amb això també", afirmava en Joan, un veí de Girona que encara no tenia clar el títol que es volia comprar. El que sí que havia fet ja era regalar la rosa a la seva dona, que la lluïa a les mans.



Una diada molt especial

Per alguns, aquesta diada serà molt especial. És el cas d'en Javi que aquest matí passejava amb la seva dona i el seu fill de mesos amb el cotxet. És la primera vegada que ho fan tots tres junts i han decidit aprofitar que el temps acompanyava per anar al centre. Els turistes també gaudeixen d'aquesta festivitat. "No m'esperava que estigués tot tant animat i bonic; és un costum preciós", exclamava l'Elba, una dona de Logronyo que ha vingut a la ciutat a passar uns dies de vacances.

Qui també ho ha viscut amb il·lusió és l'escriptora celranenca Núria Esponellà, autora de llibres com 'Una dona d'aigua' o 'Temps de silenci'. Aquest Sant Jordi no ha publicat nou treball però estava en un estant ajudant amb la venda de llibres, a prop dels seus exemplars. Ha explicat que és una oportunitat per contactar amb els lectors i que enguany està més relaxada. "Ho faig amb molt de gust, és divertit", ha admès tot afegint que està treballant en una novel·la que està escrivint a foc lent.



Nadal, Pagès i Quintana, els gironins més buscats

Les previsions dels llibreters a Girona són bones. Si el temps acompanya, confien que serà un bona jornada en vendes. "Vendre per Sant Jordi és fonamental", ha afirmat la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, que destacava que és un dia clau pel sector. Les vendes del cap de setmana passat, coincidint amb Setmana Santa, també han estat bones.

Pel que fa a les preferències, els lectors gironins continuen apostant pels escriptors de la demarcació. Ferrer ha destacat que aquest any Rafel Nadal, David Pagès i Gerard Quintana podrien ser alguns dels autors més buscats a les parades. Ferrer ha recordat que "molta gent arriba i demana quines novetats d'escriptors gironins hi ha aquest any" i per això, els autors locals també es converteixen, en moltes ocasions, en els més venuts de la demarcació.

'El fill de l'italià', de Rafel Nadal, sembla atraure un gran interès entre el públic gironí. D'altra banda, David Pagès explica 'Què t'ha ensenyat la vida', una obra en què l'autor ha preguntat a 200 persones de més de 65 anys què han après al llarg dels seus anys. Gerard Quintana també s'ha estrenat en el món de la ficció amb 'Entre el cel i la terra', una novel·la que reviu una història d'amor entre dos joves a la Barcelona del 1952.