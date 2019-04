Gerard Quintana fa un repàs de totes les cançons prohibides, censurades i odiades en el seu nou projecte musical

Gerard Quintana ha tornat als escenaris en solitari per cantar aquelles cançons que han estat perseguides, prohibides, censurades o odiades. A l'espectacle 'Intocables' el cantant de Sopa de Cabra ha interpretat temes que van des de John Lennon a Víctor Jara, passant per Velvet Underground, Sex Pistols, Bob Dylan o David Bowie. Però Quintana també ha incorporat algunes cançons catalanes d'Albert Pla o Pau Riba. El gironí ha creat un repertori centrat en cançons que s'han convertit en himnes de la llibertat per reclamar que es respecti la llibertat d'expressió en un moment convuls políticament. 'Intocables' ha estat part del Festival Strenes en un concert a l'auditori del Centre Cultural de la Mercè de Girona.

A ritme de Sex Pistols i la seva versió de 'God Save de Queen', Gerard Quintana ha arrencat el seu concert de cançons 'Inotcables', tot de temes amb lletres polèmiques que han estat prohibides, censurades o bé odiades. Quintana ha arrencat explicant que volia parlar d'artistes que "han entès la música com a eina de canvis, de transformació".

Conjuntament amb Sex Pistols, el gironí també ha cantat lletres de Bob Dylan, The Beatles, Albert Pla, Pau Riba o Víctor Jara. Tots ells tenien el mateix nexe, que parlaven de temes que han molestat a institucions, governs i altres estaments socials.

Més enllà d'interpretar cançons, Quintana també ha apostat per versionar alguns temes. És el cas de 'Si els fills de puta volessin', de Quico Pi de la Serra, en què quan la lletra explica com el Tribunal Suprem inhabilita a Baltasar Garzón, Quintana ha canviat el seu nom per Puigdemont.

A més, el cantant de Sopa de Cabra ha justificat perquè havia seleccionat cada tema a l'hora de crear el repertori abans de començar a cantar. Un conjunt d'anècdotes que s'amaguen darrera de temes que poden semblar inofensius i comercials, però que tenen lletres carregades d'ideologia i simbologia.

És el cas d''Imagine', de Jon Lennon. El gironí ha explicat que quan a les olimpíades de Londres de 2012 va sonar aquesta cançó, alguns països com Turquia van censurar part de la lletra. També alguns dels temes de The Beatles es van suprimir de les llistes de reproducció de les ràdios angleses durant la guerra d'Iraq.

Però més enllà d'això, Gerard Quintana ha volgut aprofundir en el risc que comporta "l'autocensura" que s'imposa la ciutadania quan "té por". Per això, el cantant ha volgut recordar que la música és una via escapatòria per pensar i reflexionar sobre tot el que calgui.

Quintana ha pujat a l'escenari del Centre Cultural de la Mercè en un format acústic en què només hi era ell i Oest de Franc, un guitarrista. A l'escenari, dos micros –un per en Gerard Quintana i l'altre pel músic- i un projector que anava reproduint fotografies relacionades amb els temes. Una escenografia simple, que s'omplia sola en cada cançó. El repertori ha comptat amb 13 temes i el concert s'ha quedat a la ratlla de les dues hores de durada.



Festa Major d'Strenes

L'estrena del nou projecte musical de Gerard Quintana forma part de la programació del Festival Strenes. En paral·lel a aquest concert, el festival ha arrencat aquest cap de setmana la seva festa major particular a la plaça de Catalunya de la ciutat. L'organització ha muntat un escenari amb tot de concerts gratuïts amb l'actuació de Delafé o Buhos. El diumenge serà el torn de Joan Garriga i Iseo&Dodosound with The Mousehunters.