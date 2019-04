El Sismògraf mostra un tast d'«Àer», que s'estrenarà a l'Ésdansa

El festival Sismògraf va oferir ahir un tast del procés de creació d' Àer, el projecte guanyador de la tercera edició del Premi Delfí Colomé. Aquest guardó, atorgat anualment dins el marc de Fira Mediterrània de Manresa, té l'objectiu de promoure la creació i incentivar la producció en el món de la dansa d'arrel tradicional.

La peça ja enllestida s'estrenarà oficialment el dia 21 d'agost al Festival Ésdansa de Les Preses. Finalment, a l'octubre, Àer s'instal·larà a Manresa per formar part de la programació de la Fira Mediterrània.

Àer, projecte creat i encapçalat per la ballarina Laia Santanach, planteja una revisió del ball tradicional del contrapàs, origen de la sardana, a partir d'una mirada personal i vivencial, i l'actualitza endinsant-se en un procés de creació on la dansa contemporània i la música electrònica hi juguen un paper destacat.

La paraula «àer» que dóna nom a l'espectacle significa aire en català medieval. L'elecció del vocable no és gratuït ja que amb ell es pretén recalcar la importància d'aquest element com a vehicle que mou i impulsa a trencar barreres i traspassar els límits establerts.

El projecte va ser destacat pel jurat del Premi Delfí Colomé no només pel seu treball en l'exercici de repensar el contrapàs com a dansa, sinó també per seva mirada en clau de gènere. Àer posa en qüestió la marcada ostentació de poder dels homes en la jerarquia social.