Fetus publica divendres el nou disc "Terra Cuita" en vinil i CD

El nou i segon disc del grup Fetus, "Terra Cuita", produït per Joan Colomo, es publicarà aquest divendres dia 3 de maig en format vinil i CD.

El grup ha anunciat les primeres dates de la gira de presentació, amb concerts a Barcelona (10/5), La Bisbal d'Empordà (18/5), Figueres (31/5), Lleida (15/6), i Ullà (29/6).

Després de debutar amb "L'epicentre del fangar" (2017), Fetus emprèn el segon assalt amb "Terra cuita", nou vinil i CD que recull 12 cançons de punk de garatge urgent on la dicotomia Barcelona-Empordà salta a la palestra amb totes les arestes possibles.

Amb el nucli dur de la banda configurat entorn d'Adrià Cortadellas i Telm Terradas, Fetus confia de nou en la producció de Joan Colomo i el mastering de Victor Garcia. Per la portada s'ha apel·lat a l'il·lustrador Roger Pelàez. I en la nòmina de col·laboradors hi ha Guillem Caballero (Els Surfing Sirles), Genís Bou (The Gramophone Allstars) i l'escriptor Adrià Pujol Cruells.