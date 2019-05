El nou raper gironí Doble treu fum a la xarxa: «Como, duermo, grabo, fumo»

El gironí Pol Plaja, artísticament conegut com Doble, actuarà per primera vegada dissabte a l'Auditori de Girona per presentar el seu nou treball, "Livin' the Hug life". Ho farà acompanyat per Hug Sound com a productor i DJ.

Amb més de 6 milions de visites del videoclip "3am" i 76.000 subscriptors al seu canal de youtube, tot i la seva joventut, Doble s'està convertint en un autèntic fenomen a les xarxes, i s'està fent un lloc en l'escena del hip hop. Doble pren el relleu a l'escena gironina del mític grup Geronación.

Precisament Urban, nom artístic d'un exmembre de Geronación, és el representant de Doble i se sent orgullós de l'èxit de clips com "Livin the hug life", que en només 10 dies supera les 40.000 visites a Youtube.

Aquí van alguns versos del tema que Doble canta al compàs del hip hop:

"Mami no me pidas más

que ya te di todo lo que pude dar

Tirado bajo el porche fumando mi widow

Tirado en el sofá pensando en lo que escribo

La música y mis compis, esto es mi deporte

Como, duermo, grabo fumo...

Somos buenos, estamos en ello, te lo juro"