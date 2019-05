Els museus gironins van rebre 2,6 dels 25,8 milions de visitants dels museus catalans

Els 626 equipaments museístics de Catalunya van rebre durant l'any 2018 un total de 25.828.767 visitants, fet que suposa un 7,3 per cent més que l'any 2017, mentre que a les comarques gironines aquests mateixos equipaments van rebre 2,6 milions de visitants, amb un increment del 4,1 per cent, segons les dades que va donar a conèixer ahir la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebrarà dissabte, la consellera, en una trobada amb periodistes, va informar també sobre les diverses activitats que es duran a terme i no va obviar altres qüestions, com la situació de l'ampliació del MACBA de Barcelona.

Mariàngela Vilallonga va explicar que actualment hi ha a Catalunya 114 museus registrats, després que s'hi hagi sumat el de Sant Cugat, 379 col·leccions obertes al públic i 133 extensions de museus i col·leccions, que sumen els 626 equipaments museístics totals.

En l'acte, en el qual també va intervenir la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, es va informar que d'aquests 25,8 milions de visitants als equipaments museístics, un total de 10,2 milions van ser als museus i 15,5 milions van visitar les col·leccions, mentre que els visitants escolars van ser 1,9 milions.

Per territoris, destaca l'increment que hi ha hagut en centres de l'Alt Pirineu i Aran, d'un 16,37 per cent, encara que en nombre de persones, on més visitants hi ha hagut és a Barcelona, un total de 21 milions, fet que suposa un 8,45 més respecte a 2017.

A la demarcació de la Catalunya Central, els visitants als museus van ser 438.001, un 9,47 per cent més, mentre que a Girona van ser 2,6 milions, un 4,1 per cent més que el 2017.

On ha disminuït en un 6,77 per cent el nombre de visitants ha estat a Lleida; a les Terres de l'Ebre ha baixat en un 4,74 per cent (108.498 persones) i a Tarragona el descens ha estat del 0,62 per cent, fins a arribar a 1,3 milions de visitants.

Actualment, a Barcelona hi ha 57 museus registrats i 111 col·leccions; a Girona es troben 23 museus i 61 col·leccions; a Lleida hi ha 6 museus i 39 col·leccions, mentre que a Tarragona hi ha 11 museus i 42 col·leccions.

La resta de museus es troben a l'Alt Pirineu i Aran (5), a la Catalunya Central n'hi ha 10 i a les Terres de l'Ebre, 2. Respecte als béns mobles registrats en aquests museus, es conserven un total de 6.783.705, i els museus registrats ocupen una superfície total de 887.789 metres quadrats.



MACBA, MNAC i Sixena

D'altra banda, Vilallonga va recordar que va prendre possessió del càrrec el dia 25 de març i el dia 28 «es va començar a aplanar l'ampliació del MACBA. Va destacar que l'Ajuntament de Barcelona ha retirat dues vegades la revocació de la cessió de la capella de la Misericòrdia per a l'ampliació del museu, «la qual cosa és una molt bona notícia».

«Estem preparant un conveni amb el Departament de Salut i la Diputació de Barcelona, molt avançat, al qual esperem que l'Ajuntament que surti s'apunti i pugui tirar endavant de la millor manera per als ciutadans de Barcelona un CAP decent i una ampliació decent del MACBA», va apuntar.

Sobre el MNAC, va indicar que acaba d'aprovar un pla estratègic que contempla la seva ampliació en pavellons de la Fira. Respecte als béns religiosos de Sixena, va recordar que avui se celebrarà un judici «i estarem al costat del museu de Lleida». «Farem el que calgui perquè tot es desenvolupi i progressi adequadament», va dir.