Elton John, gran protagonista de la jornada, amb el seu film biogràfic "Rocketman"

Elton John ha estat el gran protagonista de la quarta jornada del Festival de Canes amb la presentació, aquest divendres, fora de concurs, de "Rocketman", la pel·lícula basada en la seva vida i de la que també és productor executiu.

Seguint el model de "Bohemian Rhapsody", "Rocketman" s'ha presentat a Canes amb la voluntat de convertir-se en un fenomen mundial com ha estat la pel·lícula inspirada en la vida de Freddie Mercury i el grup Queen.

El mateix Elton John ha fet una breu aturada en la seva gira mundial de comiat per presentar la pel·lícula, al costat de Taron Egerton, el seu alter ego a la pantalla, l'actriu Bryce Dallas Howard, que interpreta la seva mare, Jamie Bell, que interpreta l'amic i lletrista Bernie Taupin i el director Dexter Fletcher.

"Rocketman" és un gran espectacle que farà les delícies dels fans d'Elton John. Plantejada més obertament com a musical que "Bohemian Rhapsody", es centra en part de la carrera del músic britànic, des dels seus orígens fins als anys 80, quan va superar les seves adiccions a l'alcohol i les drogues.

Els fans hi trobaran tots els grans hits del músic, i els no tan fans poden descobrir la personalitat abassegadora d'un dels intèrprets més exitosos de la música pop. Com ja passava a "Bohemian rhapsody", la part més dèbil del film és la dramàtica, excessivament superficial perquè mai arribem a conèixer realment al personatge que hi ha darrera del músic.



Ken Loach

A la secció competitiva, el protagonista de la jornada ha estat el director britànic Ken Loach, un dels pocs guanyadors de dues Palmes d'Or, que ha presentat el seu darrer film "Sorry we missed you". Loach continua fidel a les constants del seu cinema, tant estilísticament com temàticament. Aquí torna a denunciar la pressió implacable del sistema capitalista sobre una parella de classe treballadora amb problemes laborals i conflicte permanent amb el seu fill adolescent.

La pel·lícula està molt ben interpretada i transcorre amb un ritme molt fluid. Les intencions de Loach sempre són encomiables però aquí hi ha un excés de dramatització que li fa perdre credibilitat. Sembla difícil que guanyi una tercera Palma d'Or.