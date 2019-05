Almodóvar, Tarantino, Sciamma i Bong Joon Ho, favorits a la Palma d'Or

Recta final de la 72a edició del Festival de Canes, abans del lliurament aquest dissabte del palmarès del certamen, i més candidats que mai a la Palma d'Or, una mostra clara del gran nivell artístic que s'ha viscut en aquesta edició. Hi ha almenys cinc o sis candidats clars a la Palma d'Or, pel que el jurat que presideix el mexicà Alejandro González Iñárritu haurà de fer grans equibris per incloure al palmarès tots els títols importants del festival.

"Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar parteix com una de les favorites, tant per la bona acollida que ha tingut el seu film com perquè hi ha la sensació que Canes li deu una Palma d'Or, perquè en l'edició de fa 20 anys amb "Todo sobre mi madre" tothom el donava com a guanyador.

Entre els altres candidats clars destaquen dos directors que ja han guanyat el Festival, Quentin Tarantino i Terrence Malick. "Once upon in Hollywood", del director californià ha estat la pel·lícula que ha aixecat més expectació, mentre que "A hidden life" de Malick es rumoreja que hauria agradat molt Iñárritu pel seu to solemne i grandiloqüent.

A les travesses també apareixen "Portrait de la jeune fille en feu", de Céline Sciamma i "Parasite", la pel·lícula del coreà Bong Joon Ho que encapçala la majoria de rànquings de la crítica.

Aquest divendres s'ha afegit un darrer film a la llista de favorits. Es tracta de "Il traditore", la pel·lícula de l'itàlia Marco Bellocchio, una crònica impecable de part de la història de la famosa Cosa Nostra, la màfia siciliana, en concret durant les dècades dels 80 i els 90.

"Il traditore" agafa el personatge del mafiós Tomasso Buscetta, un penedit que va denunciar bona part dels altres capos al famós jutge italià Giovanni Falcone. Amb la figura de Buscetta com a fil conductor, Bellocchio construeix un film de gran precisió, una reconstrucció gairebé periodística però contundent d'aquest període convuls de la recent història d'Itàlia.

Als seus 79 anys, el director italià ha fet una de les seves pel·lícules més perfectes i ambicioses, amb un esplèndid repartiment en el que destaca Pierfrancesco Favino, que en el paper de Buscetta, apunta al premi al millor actor del Festival.