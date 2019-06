Els australians Tame Impala porten al Primavera Sound els seus últims treballs

Tame Impala va fer honor a la seva posició de cap de cartell d'aquesta edició del Primavera Sound. El carisma de Kevin Parker va enlluernar des del principi el públic amb temes com The Less I Know the Better o Let It Happen. Tanmateix, tampoc va deixar de recordar èxits de l'àlbum de 2012 Lonerism, amb cançons com Elephant, que van fer treure de l'armari les guitarres que imprimien el so indie dels inicis de la banda.