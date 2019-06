El festival que treballa l'art de viure

Els responsables del White Summer Costa Brava van presentar ahir sense estar-se de res al CaixaForum Girona la vuitena edició d'un festival que pot presumir d'haver rebut 140.000 visitants l'estiu passat a Pals i que, avalat per aquest èxit, ja comença a tenir pretendents. Aquest mateix estiu neix el White Summer Sotogrande, però el grup empresarial sorgit del festival té més ambicions.

La fórmula d'èxit resulta de la combinació d'una programació de qualitat d'espectacles musicals i altres propostes de les arts escèniques, combinades amb una oferta gastronòmica entre curiosa i de producte local i saludable, a més d'exposicions d'art que aquest any inclouen peces de Dalí, Tàpies o Utrillo.

Tot plegat en una extensa finca tancada a la qual s'accedeix pagant 7,5 euros, que es converteixen en 16,5 euros el dia inaugural i el de clausura (el 3 i el 25 d'agost). Un cop a dins, la música i les barres funcionen amb una oferta diürna i una de nocturna fins a la matinada amb sessions de DJs i altres mil espectacles «interactius i itinerants».

Miryam Cuatrecasas, impulsora del festival, es preguntava ahir en la presentació «per què no anar a un festival que treballa l'art de viure?». Segons va explicar, aquesta edició serà «molt potent» en música, gastronomia, art, conferències «i en tot allò que ens agrada».

Artistes que el festival ja havia anunciat com el concert de La Casa Azul en la jornada inaugural o Zahara per al dia del comiat van ser repassats ahir en una presentació que també va recordar les actuacions de Viva Suecia, El Petit de Cal Eril, Pavvla o Delaporte, sense oblidar els més petits, amb espectacles com el que oferirà El Pot Petit. Un festival que s'estructura en una oferta diürna i una de nocturna, amb canvi de xip a les 18 hores.

Solidaritat amb El Trampolí

El dia de la solidaritat arribarà de la mà de l'Associació El Trampolí, de suport a persones discapacitades, que representarà l'obra teatral Plàstics no, gràcies, tal com va explicar Maite Cobos.

A la presentació hi va participar Rosa Pujol, responsable d'Acció Social de Caixabank, i també Jan Barthe, director estratègic del grup empresarial White Summer, constituït l'any passat a partir del festival per «crear una empresa de l'entreteniment». Des de l'any passat, White Summer col·labora amb el festival Cruïlla i farà activitats també a La Roca Village, l' oulet de les marques de luxe.

També van participar a la presentació Sara Adroer, Francesc Viladiu i l'artista Tatiana Blanqué, que ha comissariat les exposicions d'art amb la participació de les sales Nonell de Barcelona i Jorge Alcolea de Madrid.

Alejandro Catasús va detallar tota la riquesa de l'oferta gastronòmica, mentre que Josep Porta es va centrar en el programa de nits amb la música dels DJs fins la matinada.