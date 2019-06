El Born revisa la trajectòria de Josep Renau, figura de l'art combatiu

El Born Centre de Cultura, a Barcelona, acull des d'aquest dimecres la més gran exposició retrospectiva dedicada a Catalunya a l'artista valencià Josep Renau, figura central de l'art combatiu, que va vincular estretament la creació amb el compromís social. La seva obra, formada principalment per cartells i grans murals, està marcada per un llenguatge innovador i per l'ús atrevit del fotomuntatge, ha subratllat el comissari de l'exposició, Juan Vicente Aliaga, en la presentació. Nascut a València el 1907, Renau és també un reflex dels conflictes del segle XX, entre ells la defensa de la República espanyola.