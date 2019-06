La banda de Lennon prèvia a The Beatles actuarà al festival temàtic de l'Estartit

The Quarrymen, la banda fundada per John Lennon el 1956, abans del naixement de The Beatles, actuarà el pròxim 13 de juliol en el festival temàtic Beatles Weekend a l'Estartit. Segons els organitzadors, aquesta cita, que tindrà lloc del 9 al 14 de juliol, tindrà aquesta vegada com a grup protagonista The Quarrymen, que estarà acompanyat per Here Comes de Song, un conjunt de tribut a George Harrison, i pels barcelonins Hey Buldogs. L'Estartit acollirà durant tota aquella setmana diferents activitats relacionades amb The Beatles.