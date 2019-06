Alfons Quera, nou director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera

El consell d'administració del Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera ha nomenat l'historiador Alfons Quera nou director de l'entitat. Nascut a Barcelona fa 51 anys, Quera pren el relleu de Jordi Font, que va deixar el càrrec per assumir la direcció del Memorial Democràtic.

Alcalde d'Agullana entre el 1999 i el 2015, i diputat al Parlament (ERC) entre el 2003 i el 2010, Alfons Quera agafa el càrrec amb voluntat de mantenir una línia continuista, apostant per la recerca i la investigació al voltant de l'exili i impulsant visites guiades, tallers o rutes per difondre l'èxode que van viure aquells qui fugien del franquisme. També es marca com a reptes seguir enfortint lligams amb les associacions memorialistes i els municipis de la Catalunya del Nord i potenciar la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona (UdG).

Alfons Quera és llicenciat en Història, té un màster en Recerca en Humanitats i un doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. És també autor de la tesi doctoral Josep Pla i la defensa de la literatura catalana en la postguerra (1946-1956).

El nou director del MUME assumeix el càrrec amb la voluntat de continuar la tasca iniciada per Jordi Font i tot el seu equip, com ara l'aposta per la recerca i la investigació al voltant de l'exili o l'impuls pedagògic amb visites guiades, tallers o rutes de l'exili.

Quera, en el mateix sentit, pretén seguir enfortint els lligams amb les associacions memorialistes i els municipis de la Catalunya del Nord (com Argelers, Elna o Perpinyà). El nou director del museu de la Jonquera continuarà potenciant la Càtedra Walter Benjamin de la UdG.



Un museu de referència

El MUME és el centre de referència sobre l'exili republicà provocat per la Guerra Civil Espanyola. Compta amb uns 16.000 visitants anuals, 7.000 dels quals són estudiants de batxillerat. El museu va obrir les portes l'any 2008, i des de llavors fins ara Jordi Font n'ha estat el director. La gestió administrativa correspon a un consorci format per l'Ajuntament de La Jonquera, la Generalitat, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Universitat de Girona.

El museu té una exposició permanent sobre la retirada republicana i la sort diversa dels milers de refugiats que van haver de creuar la frontera. A banda, des del 2008 ha acollit una vuitantena d'exposicions temporals relacionades amb l'exili, entre les quals destaquen mostres com Josep Narro. Dibuixar la veritat nua dels camps del Rosselló o Vides errants: postguerra i exili dels germans Pi i Sunyer. Aquest 2019, el MUME es troba en plena commemoració dels 80 anys de l'exili republicà. Entre les activitats que s'han organitzat, destaca l'exposició temporal A nation in retreat, que es pot visitar fins al setembre