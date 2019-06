«Invasió lectora» a la Vall de Sant Daniel de Girona

Els nois i noies participants dels clubs de lectura juvenils de les Biblioteques de Girona es trobaran aquest proper divendres per omplir de lectura la Vall de Sant Daniel en una nova edició de l'activitat «Invasió lectora». Aquesta iniciativa és la principal proposta juvenil que s'organitza des de les biblioteques de la ciutat aquest estiu i té com a objectiu fer visible aquest col·lectiu, proposant la lectura com a forma d'oci.

Els nois i noies d'entre 13 i 17 anys dels clubs de lectura es concentraran al monestir de Sant Pere de Galligants per començar un itinerari que s'allargarà durant tot el matí. Enguany, la «Invasió lectora» es concentrarà a Sant Daniel, on els joves llegiran, faran debat a partir d'uns textos, hi haurà un joc a partir d'objectes relacionats amb llibres i acabaran amb un club de lectura sobre un relat de Javier Ruescas.

Al llarg de l'any Biblioteques de Girona organitza un total de quatre clubs de lectura juvenil, adreçats a nois i noies que els agradi llegir. Es convoca una reunió mensual on es comenten i es comparteixen les lectures i es fan activitats.