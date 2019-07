Projectes de futur. Pla per crear un nou Museu Nacional d'Història i Arqueologia

En l'apartat de projectes de futur, Vilallonga va avançar que hi ha un nou pla per crear un Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya a Montjuïc, que suposarà la unió del Museu d'Arqueologia, que actualment ja es troba al peu de la muntanya barcelonina, i el Museu d'Història, ubicat a la zona del port. Altres propostes de futur són treballar en un museu de l'Arquitectura, del qual no va avançar més, encara que sí va dir que «pot ser una gran proposta», i va afegir que s'impulsarà l'Arts Santa Mònica com a centre d'art pluridisciplinari, a més de revelar que deixarà d'estar gestionat per la direcció de cooperació cultural per ser-ho per l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

D'una altra banda, va subratllar que l'ampliació del MNAC ja s'ha aprovat; va indicar que la Biblioteca de Catalunya s'ampliarà a l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i preveu que l'ampliació del MACBA sigui a la Capella de la Misericòrdia, encara que va reconèixer que el procés de negociació encara no ha acabat. Sobre el pressupost del departament, va reconèixer que és el prorrogat des del 2017, un total de 247 milions, «i amb aquests diners no podem fer grans coses», fixant-se com a objectiu que es pugui tornar a les quantitats de l'any 2008, quan era de 389 milions. Tots els grups de l'oposició li van recriminar que no hagi «concretat» prou els projectes.