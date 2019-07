els 13.000 espectadors de l'any passat es volen superar aquest 2019

? Organitzat per la Diputació de Girona i la Generalitat, el FITAG va rebre l'any passat 13.000 espectadors, segons el diputat Albert Piñeira, una xifra que s'espera superar aquest 2019. Piñeira va informar que de les 150 sol·licituds de participació que va rebre el festival, finalment se'n van acceptar 36. També va dir que hi ha 12 companyies gironines. «Tenim a cada racó del país un grup de música, de dansa o de teatre», va remarcar. A la presentació també hi va participar Carme Renedo, directora dels Serveis Territorials de Cultura; Carles Ribas, regidor de Cultura de Girona; Lluís Freixas, director de la Casa de Cultura, i Martí Peraferrer.