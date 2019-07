El Sónar 2019 tanca amb 105.000 visitants, 20.000 menys que l'any passat

El Sónar 2019 ha reunit 105.000 assistents en quatre dies, cosa que suposa una pèrdua de 20.000 espectadors respecte a la passada edició, degut al canvi de dates i a la vaga de muntadors d'escenaris, segons els directors del festival.

«En vista de com estaven les coses poc abans d'inaugurar -quan es temia que el festival hagués d'anul·lar-se per la vaga- les xifres de públic són bastants raonables», diu el codirector del Sónar Ricard Robles, en roda de premsa.

Robles recorda que l'any passat va ser una edició excepcional, en la qual hi va haver rècord d'assistència, per la qual cosa ha preferit comparar les xifres d'aquest any amb la mitjana dels tres últims i ha quantificat la reducció de públic en «un 13 o un 14%».

«La percepció que tenim és que el festival resisteix molt bé, malgrat les dificultats d'aquest any», causades per elements externs al mateix Sónar, segons els directors.

Així, el Festival Sónar de Barcelona va finalitzar amb les actuacions destacades de Bad Bunny, Skepta, Bad Gyal i Kelly Moran, que van tancar la 26a edició als recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona.

L'actuació més esperada de la jornada de clausura del Sónar de Nit va ser la del cantant porto-riqueny de reggaeton Bad Bunny, una de les estrelles del moment en aquest gènere.

Després de la retenció del cap de cartell del Sónar Asap Rocky a Estocolm -que va motivar la seva cancel·lació del festival-, Bad Bunny també va ser dubte entre els assistents, ja que l'artista va viatjar a Puerto Rico interrompent la seva gira europea per solidaritzar-se amb les protestes a favor de la dimissió del governador Ricardo Roselló, encara que l'organització del festival va confirmar que podria estar a Barcelona.



Els més esperats

A part de Bad Bunny, el Sónar va abraçar ahir el raper, compositor i productor britànic Skepta en la seva tercera visita al Sónar amb un nou disc sota el braç: Ignorance Is Bliss, tres anys després de Konnichiwa.

Una de les protagonistes de la tarda va ser l'estrena mundial de l'artista internacional catalana Bad Gyal; el productor fundador del col·lectiu Buraka Som Sistema, Branko, mostrant les noves possibilitats del kuduro, així com el retorn del DJ i productor britànic d'ascendència turca Erol Alkan posant el fermall a l'escenari del SonarVillage.

A la tarda, també va destacar la californiana Vox, que té com a principal instrument la seva veu, i també el DJ nord-americà Theo Parrish amb la seva mescla lliure d'afrobeat, house i tecno.



Innovació i música

En l'escènic SonarHall, van brillar ahir les actuacions de l'espanyol Territoire, responsable de la banda sonora de El Reino, de Rodrigo Sorogoyen; Nicola Cruz, referent de l'electrònica llatina, i el productor irlandès Max Cooper, amb un xou audiovisual en el seu doblet en el festival.

En el format més intimista del SonarComplex, el festival va acollir la novaiorquesa Kelly Moran amb el seu espectacle Grand Piano AV Live, en el qual proposa portar aquest instrument a una altra dimensió; així com l'exploració, també en piano, de Hauschka & Francesco Donadello.