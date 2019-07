Cultura promourà l'ús del català en uns 4.500 establiments comercials

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística portaran a terme aquesta tardor una nova fase del Pla Ofercat de promoció dels usos lingüístics en 4.525 establiments comercials de 10 ciutats catalanes.

Es tracta de Cerdanyola, Manresa, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Els plans del programa, adaptats als municipis i als tipus d'establiment, informaran els comerciants de les obligacions i la necessitat d'atendre els clients quan utilitzen el català, d'acord amb el que estableix el codi de consum, i també dels avantatges d'adaptar-se a la llengua del client des d'una perspectiva de màrqueting.

Els resultats de la darrera onada de l'Ofercat, duta a terme la tardor de 2018, van reflectir una situació lingüística territorialment diversa i, també, un clar interès dels comerciants per adaptar-se lingüísticament als clients. Aquesta conclusió s'extreu de la comparació entre la llengua amb què inicien la conversa quan el client entra la botiga i el grau d'adaptació que mostren a la llengua del client.

En localitats com Vic o Vilafranca, l'ús espontani supera el grau de coneixement de català que hi ha a la població. En canvi, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Terrassa presenten un ús espontani inferior al grau de coneixement, fenomen molt més marcat en ciutats com Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i El Prat de Llobregat. L'estudi conclou que l'adequació a la llengua catalana tendeix a apropar-se al grau de coneixement de la població.