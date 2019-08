Les memòries d'Eduard Snowden es publiquen el 18 de setembre a tot el món

Columna Edicions publicarà el 18 de setembre "Vigilància permanent", d'Edward Snowden, les memòries del jove analista que va provocar l'escàndol diplomàtic més gran de la història en destapar l'any 2013 el sistema d'espionatge massiu avalat pel govern dels Estats Units. Les memòries en primera persona d'un dels homes més buscats del món, actualment exiliat a Rússia, es publicaran després de l'estiu simultàniament per 20 editorials de tot el món, entre aquestes Planeta (en castellà) i Columna, en català, amb traducció d'Esther Roig Giménez.

A les seves memòries, Snowden desgrana per primera vegada com va ajudar a construir un sistema de vigilància massiu i la crisi de consciència que el va portar a destapar-ho tot i posar contra les cordes el sistema. Com a resultat d'allò, es va iniciar una cerca i captura internacional que continua avui dia.



L'any 2013, l'Edward Snowden, responsable de la filtració d'intel·ligència més gran de la història, va sacsejar el món revelant que el govern nord-americà tenia la capacitat de llegir cada correu electrònic, escoltar cada trucada i ficar-se en els racons de la vida privada de tots els ciutadans del món.

Segons avança Columna Edicions, el llibre alerta sobre la deriva autoritària dels estats, denuncia la col·laboració entre l'espionatge i les grans multinacionals de l'era digital i destapa "com ens vigilen i de quina manera es comercia amb la nostra informació personal".