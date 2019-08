El 10è Cerdanya Film Festival acull des d'avui la projecció de 180 produccions

Un total de 180 films, seleccionats d'entre els prop de 3.000 rebuts d'arreu del món, competiran en les diferents seccions del 10è Cerdanya Film Fest, que des d'avui i fins el pròxim 11 d'agost se celebrarà entre Puigcerdà, Llívia, Martinet i Bellver de Cerdanya. Segons assenyala l'organització en un comunicat, «el certamen torna a fer un pas endavant com a gran esdeveniment audiovisual de l'estiu a Catalunya», amb «un increment notable pel que fa al nombre de professionals i concursants» que hi participen.

La inauguració tindrà lloc avuia Puigcerdà, a partir de 2/4 de 5 de la tarda, amb la projecció del TOP 4 històric de curtmetratges guanyadors del Festival i comptarà amb l'actuació de The Piano Seekers, que oferiran un petit concert de piano amb bandes sonores. Totes les sessions tindran lloc al Museu Cerdà de Puigcerdà tret de les matinals al Parc dels Búnquers de Martinet (dins d'un búnquer d'artilleria fora de la visita normal i equipat per l'ocasió) i les matinals a Llívia, a la Torre Bernat de So (s.XII), que pertany al Museu Municipal de la Farmàcia.

El programa de projeccions del festival es divideix en quatre grans eixos temàtics. El primer girarà entorn els millors curtmetratges de l'any i films inèdits. En aquesta secció hi destaquen els films Suc de síndria (premiat a la Berlinale), La tierra llamando a Ana (premiat a Medina del Campo), La mala fe (premiat a Edinburg –festival preseleccionador dels Òscars) i Nacho no conduce (premiat al Festival de Màlaga). El segon eix se centra en els llargmetratges de ficció nacionals i internacionals. Destaquen H0US3 (film de ciència ficció català), Try (producció americana), Santa Clara (western bolivià), Matar a Dios (premiat al festival de Sitges), El cerro de los dioses (premiat a Sitges) i Ojos Negros (premiat a Màlaga).

La tercera secció, documentals «amb valor afegit», gira al voltant de diferents temàtiques (social, etnogràfica, històrica...). Destaquen Els deixebles de Marcel Duchamp, Andrea Motis la trompeta silenciosa, L'últim Aviador (sobre memòria històrica d'un combatent republicà d'Organyà) i Gaudí, l'arquitecte de Déu (sobre Gaudí i la Sagrada Família). Els curtmetratges de realitat augmentada conformen el quart eix de films a competició. Els films es podran veure a través dels smartphones dels espectadors en uns plafons situats al Hall del Museu Cerdà. Es tracta d'una sèrie de propostes curtes de menys de 5 minuts i de temàtica variada.



Activitats paral·leles

Pel que fa a les activitats paral·leles, el festival organitza una Jornada Professional (amb visita al Parc dels Búnquers de Martinet), diversos tallers de rodatge per joves ( SMARTfilms –curts fets amb smartphones- i Taller jove de rodatge amb guiatge professional), activitats per infants («fes la teva pròpia claqueta de cinema i taller de taumàtrops»), el Trivial-Vermut de cinema i un taller de Realitat Augmentada.

Finalment, a Bellver de Cerdanya hi tindrà lloc el Laboratori de Creació Audiovisual, una activitat inspirada pel moviment Kino Kabaret a mig camí entre una trobada professional i una activitat de rodatge, on 50 professionals de l'audiovisual intentaran crear entre 8 i 10 curtmetratges durant els dies que dura l'activitat.